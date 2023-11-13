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СВР: США заручились поддержкой Британии и ФРГ в продвижении операции в Газе - РИА Новости, 13.11.2023
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17:09 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/ssha-1909190905.html
СВР: США заручились поддержкой Британии и ФРГ в продвижении операции в Газе
СВР: США заручились поддержкой Британии и ФРГ в продвижении операции в Газе - РИА Новости, 13.11.2023
СВР: США заручились поддержкой Британии и ФРГ в продвижении операции в Газе
США осознают, что операция по уничтожению ХАМАС может привести к гибели значительного числа мирных жителей Газы, тем не менее они заручились поддержкой лидеров... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:09
2023-11-13T17:09
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
германия
в мире
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США осознают, что операция по уничтожению ХАМАС может привести к гибели значительного числа мирных жителей Газы, тем не менее они заручились поддержкой лидеров Британии и Германии для продвижения своей позиции, сообщили в пресс-бюро СВР России. "В Вашингтоне сознают, что решение задачи уничтожения ХАМАС может привести к гибели "значительного числа" мирных жителей", - говорится в сообщении. По информации СВР, в Белом доме полагают, что это "вполне допустимо" и не повлечет лишения Тель-Авива поддержки Вашингтона. "Главное – завершить военные действия максимально быстро", - отмечается в пресс-релизе. "Для продвижения своей лицемерной позиции команда Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии. Общими усилиями они намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе", - сообщили в пресс-службе СВР.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), германия, в мире, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Германия, В мире, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СВР: США заручились поддержкой Британии и ФРГ в продвижении операции в Газе

СВР: США заручились поддержкой Британии и ФРГ в продвижении операции Израиля

© AP Photo / Leo CorreaДым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США осознают, что операция по уничтожению ХАМАС может привести к гибели значительного числа мирных жителей Газы, тем не менее они заручились поддержкой лидеров Британии и Германии для продвижения своей позиции, сообщили в пресс-бюро СВР России.
«
Вашингтоне сознают, что решение задачи уничтожения ХАМАС может привести к гибели "значительного числа" мирных жителей", - говорится в сообщении.
По информации СВР, в Белом доме полагают, что это "вполне допустимо" и не повлечет лишения Тель-Авива поддержки Вашингтона. "Главное – завершить военные действия максимально быстро", - отмечается в пресс-релизе.
"Для продвижения своей лицемерной позиции команда Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии. Общими усилиями они намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе", - сообщили в пресс-службе СВР.
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ГерманияВ миреСШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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