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СВР: США заручились поддержкой Британии и ФРГ в продвижении операции в Газе

СВР: США заручились поддержкой Британии и ФРГ в продвижении операции в Газе - РИА Новости, 13.11.2023

СВР: США заручились поддержкой Британии и ФРГ в продвижении операции в Газе

США осознают, что операция по уничтожению ХАМАС может привести к гибели значительного числа мирных жителей Газы, тем не менее они заручились поддержкой лидеров... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:09

2023-11-13T17:09

2023-11-13T17:09

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

германия

в мире

сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США осознают, что операция по уничтожению ХАМАС может привести к гибели значительного числа мирных жителей Газы, тем не менее они заручились поддержкой лидеров Британии и Германии для продвижения своей позиции, сообщили в пресс-бюро СВР России. "В Вашингтоне сознают, что решение задачи уничтожения ХАМАС может привести к гибели "значительного числа" мирных жителей", - говорится в сообщении. По информации СВР, в Белом доме полагают, что это "вполне допустимо" и не повлечет лишения Тель-Авива поддержки Вашингтона. "Главное – завершить военные действия максимально быстро", - отмечается в пресс-релизе. "Для продвижения своей лицемерной позиции команда Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии. Общими усилиями они намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе", - сообщили в пресс-службе СВР.

германия

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), германия, в мире, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году