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Штурмовавший Капитолий "шаман" планирует баллотироваться в конгресс США

Штурмовавший Капитолий "шаман" планирует баллотироваться в конгресс США - РИА Новости, 13.11.2023

Штурмовавший Капитолий "шаман" планирует баллотироваться в конгресс США

Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, планирует баллотироваться в конгресс США, передает агентство... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:30

2023-11-13T15:30

2023-11-13T15:30

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в Вашингтоне в 2021 году, планирует баллотироваться в конгресс США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документы. "Ченсли <...> подал заявление о том, что заинтересован в баллотировании, указав, что хочет баллотироваться как либертарианец на выборах в 8-м округе Аризоны в следующем году", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что нынешний член палаты представителей от округа, Дебби Леско, уже отказалась добиваться переизбрания. Ченсли в 2021 году был приговорен к 41 месяцу тюрьмы за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Он был также приговорен к штрафу в две тысячи долларов и трем годам пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.

https://ria.ru/20231113/trump-1909109390.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), аризона, дональд трамп, джо байден, конгресс сша