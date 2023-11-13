https://ria.ru/20231113/ssha-1909125170.html

США свернули часть работ по военной биологии из-за России, сообщил Кириллов

США свернули часть работ по военной биологии из-за России, сообщил Кириллов - РИА Новости, 13.11.2023

США свернули часть работ по военной биологии из-за России, сообщил Кириллов

США свернули часть своих военных биологических исследований после заявлений Минобороны России, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T13:41

2023-11-13T13:41

2023-11-13T14:44

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. США свернули часть своих военных биологических исследований после заявлений Минобороны России, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире телеканала "Россия 24"."Чаще всего они отмалчиваются. Иногда им дают указание не реагировать вообще. Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение", — сказал он.Так генерал-лейтенант ответил на вопрос ведущей, как "заокеанские соперники" реагируют на заявления начальника войск РХБЗ."Мы достучались до многих стран, что, наверное, нужно задумываться, чем на самом деле занимается Пентагон на их территории", — добавил он.По словам Кириллова, на Украине действовало 46 биологических лабораторий, из-за чего в стране сложилась "непростая биологическая обстановка".Ранее начальник войск РХБЗ заявил, что Вашингтон был вынужден "ограничить свое военно-биологическое присутствие на Украине для снижения политического ущерба от разоблачений Россией деятельности США". При этом, как утверждается, американские власти сохранили контроль над некоторыми объектами и рассчитывают возобновить их деятельность после завершения конфликта.

https://ria.ru/20231031/biologiya-1906370948.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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сша, россия, безопасность, общество, украина, игорь кириллов, войска рхбз, министерство обороны сша