Рейтинг@Mail.ru
США и Южная Корея приняли обновленную стратегию ядерного сдерживания КНДР - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/ssha-1909090211.html
США и Южная Корея приняли обновленную стратегию ядерного сдерживания КНДР
США и Южная Корея приняли обновленную стратегию ядерного сдерживания КНДР - РИА Новости, 13.11.2023
США и Южная Корея приняли обновленную стратегию ядерного сдерживания КНДР
Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе состоявшейся в понедельник в Сеуле ежегодной консультативной встречи по... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:30
2023-11-13T11:30
в мире
южная корея
сша
сеул
ллойд остин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе состоявшейся в понедельник в Сеуле ежегодной консультативной встречи по безопасности приняли обновленную стратегию сдерживания КНДР, которая включает в себя меры по противодействию угрозе использования КНДР ядерного оружия, сообщает агентство Рёнхап. "Министры одобрили измененную впервые за 10 лет "Адаптированную стратегию сдерживания 2023" (TDS 2023). Министры отметили, что изменения сделали TDS 2023 мощным и гибким документом, задающим стратегические рамки для эффективного сдерживания и противодействия ядерному и другому оружию массового поражения, а также имеющим стратегическое влияние неядерным возможностям Северной Кореи", - говорится в тексте принятого по итогам встречи совместного заявления, который приводит агентство. Документ, как отмечается, содержит инструкции по способам задействования конвенциональных возможностей Южной Кореи и военных возможностей США во всех сферах, включая ядерную, в ответ на использование КНДР ядерного и других видов оружия массового уничтожения в мирное время, во время кризисов и в военное время. Главы оборонных ведомств также высоко оценили успешное проведение февральских учений по управлению средствами расширенного сдерживания (DSC TTX), в план которых впервые был включен сценарий использования Северной Кореей ядерного оружия, и договорились регулярно проводить аналогичные симуляции и командные учения с участием представителей политических, правительственных и военных кругов для совместного планирования и отработки процедур взаимодействия. Кроме того, министры обороны Южной Кореи и США условились продолжить плотное сотрудничество в рамках Ядерной консультативной группы (NCG), созданной по итогам апрельского саммита лидеров двух стран, и регулярно осведомляться о ходе прогресса в ее работе во время проведения ежегодных консультационных встреч. Деятельность NCG названа в совместном заявлении "укрепляющей расширенное сдерживание", а ведущиеся в рамках нее обсуждения по "совместному планированию и реализации конвенциональной помощи южнокорейской стороны в отношении ядерных операций США в экстренных ситуациях" оцениваются как подготовка "вариантов эффективного ответа южнокорейско-американского альянса на применение ядерного оружия Северной Кореей". Как сообщил Рёнхап представитель южнокорейского Минобороны, обновление "Адаптированной стратегии сдерживания" начало обсуждаться еще в 2021 году в ответ на быстрое совершенствование КНДР своего ядерного и ракетного потенциала. Предыдущая редакция документа, принятого в 2013 году в ответ на третьи ядерные испытания, не учитывала достигнутые за это время возможности Северной Кореи по миниатюризации ядерного заряда и установке его на баллистические ракеты, способные достичь континентальной территории США. Теперь же TDS стала более гибкой и отражающей общую направленность на "совместное расширенное сдерживание", что предполагает обмен информацией, консультации, совместное планирование и задействование союзниками американского ядерного оружия для противодействия ядерным угрозам КНДР.
https://ria.ru/20231105/smi-1907573086.html
https://ria.ru/20231108/ssha-1908085428.html
южная корея
сша
сеул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5baa90642140db70e2ae31132115970e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, сша, сеул, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, Южная Корея, США, Сеул, Ллойд Остин, Министерство обороны США
США и Южная Корея приняли обновленную стратегию ядерного сдерживания КНДР

Yonhap: США и Южная Корея приняли обновленную стратегию сдерживания КНДР

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе состоявшейся в понедельник в Сеуле ежегодной консультативной встречи по безопасности приняли обновленную стратегию сдерживания КНДР, которая включает в себя меры по противодействию угрозе использования КНДР ядерного оружия, сообщает агентство Рёнхап.
«
"Министры одобрили измененную впервые за 10 лет "Адаптированную стратегию сдерживания 2023" (TDS 2023). Министры отметили, что изменения сделали TDS 2023 мощным и гибким документом, задающим стратегические рамки для эффективного сдерживания и противодействия ядерному и другому оружию массового поражения, а также имеющим стратегическое влияние неядерным возможностям Северной Кореи", - говорится в тексте принятого по итогам встречи совместного заявления, который приводит агентство.
Самолеты на совместных учениях Японии и США - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
СМИ: военный альянс США, Японии и Южной Кореи ведет к ядерной войне
5 ноября, 13:53
Документ, как отмечается, содержит инструкции по способам задействования конвенциональных возможностей Южной Кореи и военных возможностей США во всех сферах, включая ядерную, в ответ на использование КНДР ядерного и других видов оружия массового уничтожения в мирное время, во время кризисов и в военное время.
Главы оборонных ведомств также высоко оценили успешное проведение февральских учений по управлению средствами расширенного сдерживания (DSC TTX), в план которых впервые был включен сценарий использования Северной Кореей ядерного оружия, и договорились регулярно проводить аналогичные симуляции и командные учения с участием представителей политических, правительственных и военных кругов для совместного планирования и отработки процедур взаимодействия.
Кроме того, министры обороны Южной Кореи и США условились продолжить плотное сотрудничество в рамках Ядерной консультативной группы (NCG), созданной по итогам апрельского саммита лидеров двух стран, и регулярно осведомляться о ходе прогресса в ее работе во время проведения ежегодных консультационных встреч. Деятельность NCG названа в совместном заявлении "укрепляющей расширенное сдерживание", а ведущиеся в рамках нее обсуждения по "совместному планированию и реализации конвенциональной помощи южнокорейской стороны в отношении ядерных операций США в экстренных ситуациях" оцениваются как подготовка "вариантов эффективного ответа южнокорейско-американского альянса на применение ядерного оружия Северной Кореей".
Как сообщил Рёнхап представитель южнокорейского Минобороны, обновление "Адаптированной стратегии сдерживания" начало обсуждаться еще в 2021 году в ответ на быстрое совершенствование КНДР своего ядерного и ракетного потенциала. Предыдущая редакция документа, принятого в 2013 году в ответ на третьи ядерные испытания, не учитывала достигнутые за это время возможности Северной Кореи по миниатюризации ядерного заряда и установке его на баллистические ракеты, способные достичь континентальной территории США. Теперь же TDS стала более гибкой и отражающей общую направленность на "совместное расширенное сдерживание", что предполагает обмен информацией, консультации, совместное планирование и задействование союзниками американского ядерного оружия для противодействия ядерным угрозам КНДР.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
США, Япония и Южная Корея провели переговоры по космической безопасности
8 ноября, 10:10
 
В миреЮжная КореяСШАСеулЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала