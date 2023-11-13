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США и Южная Корея приняли обновленную стратегию ядерного сдерживания КНДР

США и Южная Корея приняли обновленную стратегию ядерного сдерживания КНДР - РИА Новости, 13.11.2023

США и Южная Корея приняли обновленную стратегию ядерного сдерживания КНДР

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе состоявшейся в понедельник в Сеуле ежегодной консультативной встречи по... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:30

2023-11-13T11:30

2023-11-13T11:30

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе состоявшейся в понедельник в Сеуле ежегодной консультативной встречи по безопасности приняли обновленную стратегию сдерживания КНДР, которая включает в себя меры по противодействию угрозе использования КНДР ядерного оружия, сообщает агентство Рёнхап. "Министры одобрили измененную впервые за 10 лет "Адаптированную стратегию сдерживания 2023" (TDS 2023). Министры отметили, что изменения сделали TDS 2023 мощным и гибким документом, задающим стратегические рамки для эффективного сдерживания и противодействия ядерному и другому оружию массового поражения, а также имеющим стратегическое влияние неядерным возможностям Северной Кореи", - говорится в тексте принятого по итогам встречи совместного заявления, который приводит агентство. Документ, как отмечается, содержит инструкции по способам задействования конвенциональных возможностей Южной Кореи и военных возможностей США во всех сферах, включая ядерную, в ответ на использование КНДР ядерного и других видов оружия массового уничтожения в мирное время, во время кризисов и в военное время. Главы оборонных ведомств также высоко оценили успешное проведение февральских учений по управлению средствами расширенного сдерживания (DSC TTX), в план которых впервые был включен сценарий использования Северной Кореей ядерного оружия, и договорились регулярно проводить аналогичные симуляции и командные учения с участием представителей политических, правительственных и военных кругов для совместного планирования и отработки процедур взаимодействия. Кроме того, министры обороны Южной Кореи и США условились продолжить плотное сотрудничество в рамках Ядерной консультативной группы (NCG), созданной по итогам апрельского саммита лидеров двух стран, и регулярно осведомляться о ходе прогресса в ее работе во время проведения ежегодных консультационных встреч. Деятельность NCG названа в совместном заявлении "укрепляющей расширенное сдерживание", а ведущиеся в рамках нее обсуждения по "совместному планированию и реализации конвенциональной помощи южнокорейской стороны в отношении ядерных операций США в экстренных ситуациях" оцениваются как подготовка "вариантов эффективного ответа южнокорейско-американского альянса на применение ядерного оружия Северной Кореей". Как сообщил Рёнхап представитель южнокорейского Минобороны, обновление "Адаптированной стратегии сдерживания" начало обсуждаться еще в 2021 году в ответ на быстрое совершенствование КНДР своего ядерного и ракетного потенциала. Предыдущая редакция документа, принятого в 2013 году в ответ на третьи ядерные испытания, не учитывала достигнутые за это время возможности Северной Кореи по миниатюризации ядерного заряда и установке его на баллистические ракеты, способные достичь континентальной территории США. Теперь же TDS стала более гибкой и отражающей общую направленность на "совместное расширенное сдерживание", что предполагает обмен информацией, консультации, совместное планирование и задействование союзниками американского ядерного оружия для противодействия ядерным угрозам КНДР.

https://ria.ru/20231105/smi-1907573086.html

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в мире, южная корея, сша, сеул, ллойд остин, министерство обороны сша