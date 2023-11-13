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Выработка новых резолюций по Газе парализована из-за США, заявил Полянский - РИА Новости, 13.11.2023
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08:33 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/ssha-1909052928.html
Выработка новых резолюций по Газе парализована из-за США, заявил Полянский
Выработка новых резолюций по Газе парализована из-за США, заявил Полянский - РИА Новости, 13.11.2023
Выработка новых резолюций по Газе парализована из-за США, заявил Полянский
Союзники США в ситуации с новым витком палестино-израильского конфликта не хотят ставить Вашингтон в неловкое положение и демонстрировать разногласия, но они... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:33
2023-11-13T08:33
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
дмитрий полянский
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Союзники США в ситуации с новым витком палестино-израильского конфликта не хотят ставить Вашингтон в неловкое положение и демонстрировать разногласия, но они есть, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Западные союзники США не хотят ставить США в неловкое положение, не хотят демонстрировать разногласия", – сказал Полянский, отметив, что это было совершенно ясно после вето Штатов на бразильский проект резолюции по Газе.Это же голосование показало и разногласия между США и западными странами, оставив Штаты в изоляции."Похоже, что Совет Безопасности, к сожалению, парализован из-за такой позиции США", – добавил он.
https://ria.ru/20231111/soyuznik-1908785120.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Выработка новых резолюций по Газе парализована из-за США, заявил Полянский

Полянский: выработка новых резолюций по Газе парализована из-за позиции США

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе
Читать ria.ru в
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Союзники США в ситуации с новым витком палестино-израильского конфликта не хотят ставить Вашингтон в неловкое положение и демонстрировать разногласия, но они есть, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Западные союзники США не хотят ставить США в неловкое положение, не хотят демонстрировать разногласия", – сказал Полянский, отметив, что это было совершенно ясно после вето Штатов на бразильский проект резолюции по Газе.
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Первый пошел: союзник США попросил пощады и передышки
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Это же голосование показало и разногласия между США и западными странами, оставив Штаты в изоляции.
"Похоже, что Совет Безопасности, к сожалению, парализован из-за такой позиции США", – добавил он.
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияДмитрий ПолянскийООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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