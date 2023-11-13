https://ria.ru/20231113/ssha-1909052928.html

Выработка новых резолюций по Газе парализована из-за США, заявил Полянский

Выработка новых резолюций по Газе парализована из-за США, заявил Полянский - РИА Новости, 13.11.2023

Выработка новых резолюций по Газе парализована из-за США, заявил Полянский

Союзники США в ситуации с новым витком палестино-израильского конфликта не хотят ставить Вашингтон в неловкое положение и демонстрировать разногласия, но они... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:33

2023-11-13T08:33

2023-11-13T08:33

в мире

сша

вашингтон (штат)

россия

дмитрий полянский

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Союзники США в ситуации с новым витком палестино-израильского конфликта не хотят ставить Вашингтон в неловкое положение и демонстрировать разногласия, но они есть, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Западные союзники США не хотят ставить США в неловкое положение, не хотят демонстрировать разногласия", – сказал Полянский, отметив, что это было совершенно ясно после вето Штатов на бразильский проект резолюции по Газе.Это же голосование показало и разногласия между США и западными странами, оставив Штаты в изоляции."Похоже, что Совет Безопасности, к сожалению, парализован из-за такой позиции США", – добавил он.

https://ria.ru/20231111/soyuznik-1908785120.html

сша

вашингтон (штат)

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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году