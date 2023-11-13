Сенатор Скотт отказался от участия в борьбе за пост президента США
Сенатор, желавший "уничтожить" ВС России, выбыл из борьбы за пост президента США
© AP Photo / Rebecca BlackwellКандидат в президенты США Тим Скотт
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Кандидат в президенты США Тим Скотт. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт, выступавший с антироссийскими высказываниями, заявил, что приостанавливает свое участие в предвыборной гонке за пост президента США.
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"Сегодня я люблю Америку больше, чем это было 22 мая (когда Скотт включился в президентскую гонку - ред.). Но когда я вернусь в (штат - ред.) Айова, то не в качестве кандидата в президенты. Я приостанавливаю свою предвыборную кампанию", - сказал он телеканалу Fox News.
По словам сенатора, на несвоевременность выдвижения ему указали избиратели. "(Избиратели - ред.) действительно ясно дали понять, что они говорят мне: "Не сейчас, Тим". Я не думаю, что они говорят "нет", но я действительно думаю, что они говорят "не сейчас", - добавил Скотт.
Ранее политик в ходе предвыборных дебатов Республиканской партии заявил, что США заинтересованы в "уничтожении" Вооруженных сил России для предотвращения необходимости посылать американских солдат на защиту европейских союзников.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.
Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.