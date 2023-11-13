https://ria.ru/20231113/ssha-1909043574.html

Сенатор Скотт отказался от участия в борьбе за пост президента США

Сенатор Скотт отказался от участия в борьбе за пост президента США - РИА Новости, 13.11.2023

Сенатор Скотт отказался от участия в борьбе за пост президента США

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт, выступавший с антироссийскими высказываниями, заявил, что приостанавливает свое участие в предвыборной... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T06:12

2023-11-13T06:12

2023-11-13T06:57

в мире

сша

южная каролина

америка

дональд трамп

рон десантис

вивек рамасвами

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908538790_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a4f5a0efe8d7e46d873375e88e506f6.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт, выступавший с антироссийскими высказываниями, заявил, что приостанавливает свое участие в предвыборной гонке за пост президента США."Сегодня я люблю Америку больше, чем это было 22 мая (когда Скотт включился в президентскую гонку - ред.). Но когда я вернусь в (штат - ред.) Айова, то не в качестве кандидата в президенты. Я приостанавливаю свою предвыборную кампанию", - сказал он телеканалу Fox News. По словам сенатора, на несвоевременность выдвижения ему указали избиратели. "(Избиратели - ред.) действительно ясно дали понять, что они говорят мне: "Не сейчас, Тим". Я не думаю, что они говорят "нет", но я действительно думаю, что они говорят "не сейчас", - добавил Скотт.Ранее политик в ходе предвыборных дебатов Республиканской партии заявил, что США заинтересованы в "уничтожении" Вооруженных сил России для предотвращения необходимости посылать американских солдат на защиту европейских союзников.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20231111/kandidat-1908802926.html

сша

южная каролина

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, южная каролина, америка, дональд трамп, рон десантис, вивек рамасвами, оон