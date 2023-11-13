Рейтинг@Mail.ru
СМИ: при ударе по базе США "Конико" в Сирии погибли американские военные - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 13.11.2023 (обновлено: 05:57 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ssha-1909037989.html
СМИ: при ударе по базе США "Конико" в Сирии погибли американские военные
СМИ: при ударе по базе США "Конико" в Сирии погибли американские военные - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: при ударе по базе США "Конико" в Сирии погибли американские военные
Американские военные погибли при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T03:51
2023-11-13T05:57
в мире
сша
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
дейр-эз-зор (мухафаза)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_0:219:2864:1830_1920x0_80_0_0_7b19ba65bc5f4febd13ee8d8e3f69178.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американские военные погибли при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.Ранее телеканал сообщал, что база на месторождении нефти "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, по ней было выпустили 15 ракет."Среди американских военных есть погибшие в результате ракетного удара по базе "Конико" на востоке Сирии", - говорится в сообщении телеканала. Число погибших солдат не уточняется. Официального подтверждения этой информации со стороны Пентагона нет.Кроме того, телеканал утверждает, что три беспилотника атаковали американскую базу "Аш-Шаддади" в Хасаке на северо-востоке Сирии.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские войска нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы своих военных на Ближнем Востоке.Пентагон имеет 24 военные базы и четыре пункта на территории Сирии. Они регулярно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа. Тегеран эти обвинения отвергает.
https://ria.ru/20231109/pentagon-1908293263.html
сша
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_dadf72061f9cbd1f6b6506c55ad596b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, США, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
СМИ: при ударе по базе США "Конико" в Сирии погибли американские военные

Al-Mayadeen: американские военные погибли при ракетном ударе по базе США в Сирии

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американские военные погибли при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.
Ранее телеканал сообщал, что база на месторождении нефти "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, по ней было выпустили 15 ракет.
«
"Среди американских военных есть погибшие в результате ракетного удара по базе "Конико" на востоке Сирии", - говорится в сообщении телеканала.
Число погибших солдат не уточняется. Официального подтверждения этой информации со стороны Пентагона нет.
Кроме того, телеканал утверждает, что три беспилотника атаковали американскую базу "Аш-Шаддади" в Хасаке на северо-востоке Сирии.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские войска нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы своих военных на Ближнем Востоке.
Пентагон имеет 24 военные базы и четыре пункта на территории Сирии. Они регулярно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа. Тегеран эти обвинения отвергает.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Пентагон назвал атаки на базы США на Ближнем Востоке угрозой
9 ноября, 01:44
 
В миреСШАСирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДейр-эз-Зор (мухафаза)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала