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СМИ: при ударе по базе США "Конико" в Сирии погибли американские военные
СМИ: при ударе по базе США "Конико" в Сирии погибли американские военные - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: при ударе по базе США "Конико" в Сирии погибли американские военные
Американские военные погибли при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T03:51
2023-11-13T03:51
2023-11-13T05:57
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сша
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
дейр-эз-зор (мухафаза)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американские военные погибли при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.Ранее телеканал сообщал, что база на месторождении нефти "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, по ней было выпустили 15 ракет."Среди американских военных есть погибшие в результате ракетного удара по базе "Конико" на востоке Сирии", - говорится в сообщении телеканала. Число погибших солдат не уточняется. Официального подтверждения этой информации со стороны Пентагона нет.Кроме того, телеканал утверждает, что три беспилотника атаковали американскую базу "Аш-Шаддади" в Хасаке на северо-востоке Сирии.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские войска нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на обстрелы своих военных на Ближнем Востоке.Пентагон имеет 24 военные базы и четыре пункта на территории Сирии. Они регулярно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа. Тегеран эти обвинения отвергает.
https://ria.ru/20231109/pentagon-1908293263.html
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в мире, сша, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, США, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
СМИ: при ударе по базе США "Конико" в Сирии погибли американские военные
Al-Mayadeen: американские военные погибли при ракетном ударе по базе США в Сирии