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"Роскосмос" раскрыл планы по выкупу спутниковых ресурсов у частного бизнеса - РИА Новости, 13.11.2023
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16:28 13.11.2023 (обновлено: 16:38 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/sputniki-1909179859.html
"Роскосмос" раскрыл планы по выкупу спутниковых ресурсов у частного бизнеса
"Роскосмос" раскрыл планы по выкупу спутниковых ресурсов у частного бизнеса - РИА Новости, 13.11.2023
"Роскосмос" раскрыл планы по выкупу спутниковых ресурсов у частного бизнеса
"Роскосмос" собирается впервые выкупить ресурсы спутников дистанционного зондирования Земли у частных компаний и предоставлять их на платной основе в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:28
2023-11-13T16:38
космос - риа наука
россия
валерий заичко
роскосмос
ситроникс
"спутникс"
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. "Роскосмос" собирается впервые выкупить ресурсы спутников дистанционного зондирования Земли у частных компаний и предоставлять их на платной основе в федеральном фонде данных ДЗЗ, сообщил в понедельник замдиректора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации "Роскосмоса" и ДЗЗ Валерий Заичко. "Сегодня мы подготовили федеральный проект…, в рамках которого мы привлекаем шесть частных компаний. Это будут так называемые "форвардные" контракты, которые позволят у коммерческих компаний частных космических, которые создадут свои спутники, запустят их на орбиту, и мы будем выкупать либо весь ресурс, либо часть ресурса для использования для государственных нужд и помещения их в федеральный фонд данных ДЗЗ", - сказал Заичко на конференции "Современные проблемы ДЗЗ". Он пояснил, что сейчас "Роскосмос" по поручению правительства РФ реализует дорожную карту по высокотехнологическому направлению "Перспективные космические системы и сервисы". В рамках этой дорожной карты "Роскосмосу" поручено привлечь частные компании для создания космичсеких аппаратов ДЗЗ, связи, интернета-вещей и получения данных автоматической идентификационной системы. Наиболее продвинутыми среди частных спутниковых компаний он назвал "Спутникс" ("Ситроникс"), у которой на орбите есть аппарат "Зоркий-2М", с "достаточно приемлемыми характеристиками". В следующем году компания запустит еще восемь таких аппаратов, а "Роскосмос" собирается выкупать весь их ресурс, добавил Заичко. Кроме того, планируется закупка части ресурса высокодетальных спутников, которые создает компания "Барл". "Как только он (федеральный проект) будет утвержден, то мы в этом же году заключим первый контракт форвардный с компанией, скорее всего, "Ситроникс", - рассказал Заичко.
https://ria.ru/20230606/sputniki-1876512349.html
https://ria.ru/20230412/sputniki-1864641181.html
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космос - риа наука, россия, валерий заичко, роскосмос, ситроникс, "спутникс"
Космос - РИА Наука, Россия, Валерий Заичко, Роскосмос, Ситроникс, "Спутникс"
"Роскосмос" раскрыл планы по выкупу спутниковых ресурсов у частного бизнеса

"Роскосмос" впервые начнет выкупать спутниковые ресурсы у частного бизнеса

© Фото : SPUTNIXСпутник ДЗЗ "Зоркий-2М" компании "Спутникс"
Спутник ДЗЗ Зоркий-2М компании Спутникс - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : SPUTNIX
Спутник ДЗЗ "Зоркий-2М" компании "Спутникс". Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. "Роскосмос" собирается впервые выкупить ресурсы спутников дистанционного зондирования Земли у частных компаний и предоставлять их на платной основе в федеральном фонде данных ДЗЗ, сообщил в понедельник замдиректора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации "Роскосмоса" и ДЗЗ Валерий Заичко.
"Сегодня мы подготовили федеральный проект…, в рамках которого мы привлекаем шесть частных компаний. Это будут так называемые "форвардные" контракты, которые позволят у коммерческих компаний частных космических, которые создадут свои спутники, запустят их на орбиту, и мы будем выкупать либо весь ресурс, либо часть ресурса для использования для государственных нужд и помещения их в федеральный фонд данных ДЗЗ", - сказал Заичко на конференции "Современные проблемы ДЗЗ".
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Он пояснил, что сейчас "Роскосмос" по поручению правительства РФ реализует дорожную карту по высокотехнологическому направлению "Перспективные космические системы и сервисы". В рамках этой дорожной карты "Роскосмосу" поручено привлечь частные компании для создания космичсеких аппаратов ДЗЗ, связи, интернета-вещей и получения данных автоматической идентификационной системы.
Наиболее продвинутыми среди частных спутниковых компаний он назвал "Спутникс" ("Ситроникс"), у которой на орбите есть аппарат "Зоркий-2М", с "достаточно приемлемыми характеристиками". В следующем году компания запустит еще восемь таких аппаратов, а "Роскосмос" собирается выкупать весь их ресурс, добавил Заичко.
Кроме того, планируется закупка части ресурса высокодетальных спутников, которые создает компания "Барл".
"Как только он (федеральный проект) будет утвержден, то мы в этом же году заключим первый контракт форвардный с компанией, скорее всего, "Ситроникс", - рассказал Заичко.
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