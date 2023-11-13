https://ria.ru/20231113/sputniki-1909179859.html

"Роскосмос" раскрыл планы по выкупу спутниковых ресурсов у частного бизнеса

"Роскосмос" раскрыл планы по выкупу спутниковых ресурсов у частного бизнеса - РИА Новости, 13.11.2023

"Роскосмос" раскрыл планы по выкупу спутниковых ресурсов у частного бизнеса

"Роскосмос" собирается впервые выкупить ресурсы спутников дистанционного зондирования Земли у частных компаний и предоставлять их на платной основе в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:28

2023-11-13T16:28

2023-11-13T16:38

космос - риа наука

россия

валерий заичко

роскосмос

ситроникс

"спутникс"

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. "Роскосмос" собирается впервые выкупить ресурсы спутников дистанционного зондирования Земли у частных компаний и предоставлять их на платной основе в федеральном фонде данных ДЗЗ, сообщил в понедельник замдиректора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации "Роскосмоса" и ДЗЗ Валерий Заичко. "Сегодня мы подготовили федеральный проект…, в рамках которого мы привлекаем шесть частных компаний. Это будут так называемые "форвардные" контракты, которые позволят у коммерческих компаний частных космических, которые создадут свои спутники, запустят их на орбиту, и мы будем выкупать либо весь ресурс, либо часть ресурса для использования для государственных нужд и помещения их в федеральный фонд данных ДЗЗ", - сказал Заичко на конференции "Современные проблемы ДЗЗ". Он пояснил, что сейчас "Роскосмос" по поручению правительства РФ реализует дорожную карту по высокотехнологическому направлению "Перспективные космические системы и сервисы". В рамках этой дорожной карты "Роскосмосу" поручено привлечь частные компании для создания космичсеких аппаратов ДЗЗ, связи, интернета-вещей и получения данных автоматической идентификационной системы. Наиболее продвинутыми среди частных спутниковых компаний он назвал "Спутникс" ("Ситроникс"), у которой на орбите есть аппарат "Зоркий-2М", с "достаточно приемлемыми характеристиками". В следующем году компания запустит еще восемь таких аппаратов, а "Роскосмос" собирается выкупать весь их ресурс, добавил Заичко. Кроме того, планируется закупка части ресурса высокодетальных спутников, которые создает компания "Барл". "Как только он (федеральный проект) будет утвержден, то мы в этом же году заключим первый контракт форвардный с компанией, скорее всего, "Ситроникс", - рассказал Заичко.

https://ria.ru/20230606/sputniki-1876512349.html

https://ria.ru/20230412/sputniki-1864641181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, валерий заичко, роскосмос, ситроникс, "спутникс"