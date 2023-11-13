https://ria.ru/20231113/spetsoperatsiya-1909142358.html
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов - РИА Новости, 13.11.2023
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов
Российские средства ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:29
2023-11-13T14:29
2023-11-13T14:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Райгородка, Сергеевка Луганской народной республики, Спорное, Марьинка Донецкой народной республики, Новое Запорожской области, Новые Лагери Херсонской области", - говорится в сообщении. По данным министерства, всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожено 534 самолета, 254 вертолета, 8881 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13383 танка и других боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов
МО РФ: ПВО за сутки сбила десять украинских дронов в зоне СВО