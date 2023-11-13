https://ria.ru/20231113/spetsoperatsiya-1909142358.html

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов - РИА Новости, 13.11.2023

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов

Российские средства ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:29

2023-11-13T14:29

2023-11-13T14:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Райгородка, Сергеевка Луганской народной республики, Спорное, Марьинка Донецкой народной республики, Новое Запорожской области, Новые Лагери Херсонской области", - говорится в сообщении. По данным министерства, всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожено 534 самолета, 254 вертолета, 8881 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13383 танка и других боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, безопасность