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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.11.2023

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ на Донецком направлении за сутки отразили две атаки противника, ВСУ потеряли до 205 военных и 4 единицы техники, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:19

2023-11-13T14:19

2023-11-13T14:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении за сутки отразили две атаки противника, ВСУ потеряли до 205 военных и 4 единицы техники, сообщило Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Клещеевка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены скопления живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах Курдюмовки, Раздоловки и Богдановки в ДНР."Общие потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два пункта управления БПЛА", - добавили в Минобороны.

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика