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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 13.11.2023 (обновлено: 14:23 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/spetsoperatsiya-1909136721.html
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 13.11.2023
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
ВС РФ на Донецком направлении за сутки отразили две атаки противника, ВСУ потеряли до 205 военных и 4 единицы техники, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:19
2023-11-13T14:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении за сутки отразили две атаки противника, ВСУ потеряли до 205 военных и 4 единицы техники, сообщило Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Клещеевка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены скопления живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах Курдюмовки, Раздоловки и Богдановки в ДНР."Общие потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два пункта управления БПЛА", - добавили в Минобороны.
россия
луганская народная республика
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

МО: российские войска отразили две атаки ВСУ за сутки на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении за сутки отразили две атаки противника, ВСУ потеряли до 205 военных и 4 единицы техники, сообщило Минобороны России.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Клещеевка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, поражены скопления живой силы 28-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах Курдюмовки, Раздоловки и Богдановки в ДНР.
"Общие потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два пункта управления БПЛА", - добавили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 ноября, 15:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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