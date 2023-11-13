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У России есть достаточно рычагов для победы в СВО, уверен Полянский - РИА Новости, 13.11.2023
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05:22 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/spetsoperatsiya-1909041655.html
У России есть достаточно рычагов для победы в СВО, уверен Полянский
У России есть достаточно рычагов для победы в СВО, уверен Полянский - РИА Новости, 13.11.2023
У России есть достаточно рычагов для победы в СВО, уверен Полянский
Россия располагает достаточным набором рычагов воздействия, чтобы одержать победу в специальной военной операции на Украине и выполнить поставленные цели,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T05:22
2023-11-13T05:22
украина
москва
дмитрий полянский
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владимир путин
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ООН, 13 ноя - РИА Новости. Россия располагает достаточным набором рычагов воздействия, чтобы одержать победу в специальной военной операции на Украине и выполнить поставленные цели, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "В наших руках достаточно рычагов воздействия и возможностей, чтобы завершить эту кампанию, одержать победу и достичь целей специальной военной операции", - сказал Полянский. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В Кремле позднее заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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украина, москва, дмитрий полянский, россия, в мире, оон, нато, владимир путин
Украина, Москва, Дмитрий Полянский, Россия, В мире, ООН, НАТО, Владимир Путин
У России есть достаточно рычагов для победы в СВО, уверен Полянский

Полянский: у России есть достаточно рычагов воздействия, чтобы победить в СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ООН, 13 ноя - РИА Новости. Россия располагает достаточным набором рычагов воздействия, чтобы одержать победу в специальной военной операции на Украине и выполнить поставленные цели, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"В наших руках достаточно рычагов воздействия и возможностей, чтобы завершить эту кампанию, одержать победу и достичь целей специальной военной операции", - сказал Полянский.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
В Кремле позднее заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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05:14
 
УкраинаМоскваДмитрий ПолянскийРоссияВ миреООННАТОВладимир Путин
 
 
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