https://ria.ru/20231113/spetsoperatsiya-1909041655.html

У России есть достаточно рычагов для победы в СВО, уверен Полянский

У России есть достаточно рычагов для победы в СВО, уверен Полянский - РИА Новости, 13.11.2023

У России есть достаточно рычагов для победы в СВО, уверен Полянский

Россия располагает достаточным набором рычагов воздействия, чтобы одержать победу в специальной военной операции на Украине и выполнить поставленные цели,... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T05:22

2023-11-13T05:22

2023-11-13T05:22

украина

москва

дмитрий полянский

россия

в мире

оон

нато

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655706_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_ae45b2845ba660063d799c6fea0c67e1.jpg

ООН, 13 ноя - РИА Новости. Россия располагает достаточным набором рычагов воздействия, чтобы одержать победу в специальной военной операции на Украине и выполнить поставленные цели, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "В наших руках достаточно рычагов воздействия и возможностей, чтобы завершить эту кампанию, одержать победу и достичь целей специальной военной операции", - сказал Полянский. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В Кремле позднее заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909040963.html

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, москва, дмитрий полянский, россия, в мире, оон, нато, владимир путин