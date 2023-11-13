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На Южнодонецком направлении сорваны пять ротаций украинских войск - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 13.11.2023 (обновлено: 05:30 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/spetsoperatsiya-1909040624.html
На Южнодонецком направлении сорваны пять ротаций украинских войск
На Южнодонецком направлении сорваны пять ротаций украинских войск - РИА Новости, 13.11.2023
На Южнодонецком направлении сорваны пять ротаций украинских войск
Военнослужащие группировки "Восток" пресекли за прошедшие сутки пять попыток украинских военных провести ротацию на Южнодонецком направлении, противник потерял... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T05:06
2023-11-13T05:30
специальная военная операция на украине
угледар
янтарный
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" пресекли за прошедшие сутки пять попыток украинских военных провести ротацию на Южнодонецком направлении, противник потерял свыше 80 человек убитыми и ранеными, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресекли пять попыток ротации подразделений ВСУ в районах севернее Никольского, Угледара и Старомайорского. Живая сила и автомобильная техника уничтожены", - сказал он.В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял семь минометных расчетов, уточнил начальник пресс-центра.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Янтарного, Новомихайловки, Угледара, Водяного, Шахтёрского, Новодонецкого и Старомайорского в ДНР.В результате враг потерял две БМП, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, а также свыше 80 боевиков убитыми и ранеными, сообщил Полянский.
https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908848417.html
угледар
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угледар, янтарный, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Янтарный, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
На Южнодонецком направлении сорваны пять ротаций украинских войск

Российские военные сорвали на Южнодонецком направлении пять ротаций ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" пресекли за прошедшие сутки пять попыток украинских военных провести ротацию на Южнодонецком направлении, противник потерял свыше 80 человек убитыми и ранеными, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресекли пять попыток ротации подразделений ВСУ в районах севернее Никольского, Угледара и Старомайорского. Живая сила и автомобильная техника уничтожены", - сказал он.
В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял семь минометных расчетов, уточнил начальник пресс-центра.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Янтарного, Новомихайловки, Угледара, Водяного, Шахтёрского, Новодонецкого и Старомайорского в ДНР.
В результате враг потерял две БМП, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, а также свыше 80 боевиков убитыми и ранеными, сообщил Полянский.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУгледарЯнтарныйДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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