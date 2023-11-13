https://ria.ru/20231113/solovev-1909159640.html

Обвиняемый рассказал, за что планировали убить Владимира Соловьева

Обвиняемый рассказал, за что планировали убить Владимира Соловьева - РИА Новости, 13.11.2023

Обвиняемый рассказал, за что планировали убить Владимира Соловьева

Максим Дружинин, обвиняемый по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, заявил, что телеведущего планировали убить из-за профессиональной... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:22

2023-11-13T15:22

2023-11-13T16:22

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Максим Дружинин, обвиняемый по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, заявил, что телеведущего планировали убить из-за профессиональной деятельности и активной поддержки спецоперации на Украине, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго Западного окружного военного суда. Сегодня суд рассматривает вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении другого фигуранта дела — Василия Стрижакова. Следствие считает, что он совершал преступления в состоянии невменяемости. Дружинина опрашивали в качестве свидетеля."Мне известно, что ребята — Пронский, Беляков, Степанов и Мокий — планировали это сделать (убить Соловьева. — Прим. ред.) в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО", — сказал фигурант.Кроме того, по его словам, участникам убийства полагалось вознаграждение от куратора c Украины — миллион рублей. О задержании шести человек, которых называли членами неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* (NS/WP*), ФСБ сообщила в апреле прошлого года. По данным следствия, они планировали убийство Соловьева по заданию Службы безопасности Украины. Как пояснила прокурор Милана Дигаева, злоумышленники хотели установить на автомобиль Соловьева бомбу, но их действия предотвратили правоохранители. Рассматривались и другие варианты — снайперский выстрел или взрыв с использованием курьера — доставщика пиццы.Во время обысков у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, нацистскую литературу и атрибутика. Сами фигуранты Члены признались, что готовили убийство, после которого планировали скрыться за рубежом.Из оперативной видеосъемки ФСБ следует также, что неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, и главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой спецоперации.* Запрещенная в России неонацистская террористическая организация.

https://ria.ru/20230725/delo-1886098042.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, украина, россия, владимир соловьев (телеведущий), маргарита симоньян, дмитрий киселев, вгтрк, фсб