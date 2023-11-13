https://ria.ru/20231113/solomin-1909119189.html

Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина

Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 13.11.2023

Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина

Народный артист СССР Юрий Соломин уже неделю остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T13:22

2023-11-13T13:22

2023-11-13T13:22

культура

юрий соломин

малый театр

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР Юрий Соломин уже неделю остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. В воскресенье, 12 ноября, директор Малого театра Тамара Михайлова сообщала агентству, что состояние артиста стабильное, наметилось улучшение. "Пациент находится в реанимации. Состояние тяжелое, дыхание самостоятельное",- рассказал собеседник агентства. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

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2023

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юрий соломин, малый театр