https://ria.ru/20231113/solomin-1909119189.html
Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина
Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости, 13.11.2023
Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина
Народный артист СССР Юрий Соломин уже неделю остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:22
2023-11-13T13:22
2023-11-13T13:22
культура
юрий соломин
малый театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907893005_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_7521790c6fd3a92b93a8cdb1e0fc165c.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР Юрий Соломин уже неделю остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медучреждении. Соломин был госпитализирован с инсультом 6 ноября. В воскресенье, 12 ноября, директор Малого театра Тамара Михайлова сообщала агентству, что состояние артиста стабильное, наметилось улучшение. "Пациент находится в реанимации. Состояние тяжелое, дыхание самостоятельное",- рассказал собеседник агентства. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907893005_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_44dd2f27b929889f5df0491fe66941af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий соломин, малый театр
Культура, Юрий Соломин, Малый театр
Медики рассказали о состоянии Юрия Соломина
Артист Юрий Соломин остается в реанимации в тяжелом состоянии в течение недели