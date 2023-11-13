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В Сочи закрыли большинство пляжей из-за шторма
В Сочи закрыли большинство пляжей из-за шторма - РИА Новости, 13.11.2023
В Сочи закрыли большинство пляжей из-за шторма
Большая часть пляжей на Приморской набережной в Сочи недоступна для прогулок, в море шторм, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:21
2023-11-13T17:21
2023-11-13T18:09
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СОЧИ, 13 ноя - РИА Новости. Большая часть пляжей на Приморской набережной в Сочи недоступна для прогулок, в море шторм, передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, с 14 до 16 ноября в регионе пройдут дожди, грозы, сильный ветер. Силы спасателей мобилизованы на случай непогоды, отмечается в ведомстве. В понедельник в Сочи пасмурно, периодически идут дожди. Вдоль Приморской набережной, где сосредоточена основная часть городских пляжей, зоны для отдыха у моря закрыты. Пляжи перевязаны сигнальной лентой - в море шторм более двух балов, прогулки у берега небезопасны, говорят спасатели. Исключение составляет лишь пляж "Маяк", там в силу расположения волнорезов отсутствует шторм, инфраструктура для отдыха собрана, но отдыхать на берегу еще можно. Ранее представители сочинской мэрии рассказывали РИА Новости, что арендаторы пляжей самостоятельно принимают решение о закрытии, опираясь на погодные условия.
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сочи, россия, общество, новости - туризм
Сочи, Россия, Общество, Туризм, Новости - Туризм
В Сочи закрыли большинство пляжей из-за шторма
Большая часть пляжей в Сочи недоступна для прогулок из-за шторма
СОЧИ, 13 ноя - РИА Новости. Большая часть пляжей на Приморской набережной в Сочи недоступна для прогулок, в море шторм, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, с 14 до 16 ноября в регионе пройдут дожди, грозы, сильный ветер. Силы спасателей мобилизованы на случай непогоды, отмечается в ведомстве.
В понедельник в Сочи пасмурно, периодически идут дожди. Вдоль Приморской набережной, где сосредоточена основная часть городских пляжей, зоны для отдыха у моря закрыты. Пляжи перевязаны сигнальной лентой - в море шторм более двух балов, прогулки у берега небезопасны, говорят спасатели.
Исключение составляет лишь пляж "Маяк", там в силу расположения волнорезов отсутствует шторм, инфраструктура для отдыха собрана, но отдыхать на берегу еще можно.
Ранее представители сочинской мэрии рассказывали РИА Новости, что арендаторы пляжей самостоятельно принимают решение о закрытии, опираясь на погодные условия.
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