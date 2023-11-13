https://ria.ru/20231113/smartfony-1909203368.html
ГД рассмотрит проект об использовании смартфонов в школах на этой неделе
ГД рассмотрит проект об использовании смартфонов в школах на этой неделе - РИА Новости, 13.11.2023
ГД рассмотрит проект об использовании смартфонов в школах на этой неделе
Законопроект об ограничении использования телефонов в школах рассмотрят в Госдуме на этой неделе, заявил первый зампред ГД Александр Жуков. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:00
2023-11-13T18:00
2023-11-13T18:06
госдума рф
образование - общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Законопроект об ограничении использования телефонов в школах рассмотрят в Госдуме на этой неделе, заявил первый зампред ГД Александр Жуков."Вместе с тем на этой неделе рассмотрим … а также законопроект, которым вносится ряд изменений, направленных на повышение авторитета педагогической профессии. В частности, предусматривается обязанность обучающихся соблюдать дисциплину на учебных занятиях и правил поведения в школе, а также запрет на пользование обучающимися телефонами во время проведения учебных занятий, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, (или в - ред.) иных экстренных случаях ", - сказал Жуков по итогам заседания Совета Думы.Ранее в Госдуму был внесен проект закона, в котором предлагается запретить школьникам использовать смартфон на уроках в личных целях.Одна из авторов законопроекта, председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова пояснила, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике."Как это будет в деталях - в школах решат сами. Будут ли гаджеты храниться в шкафчиках, в коробочках, в столах, в портфелях или вообще не будут приноситься школу, будут решать родители вместе с педагогами", - сказала депутат.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.Мера входит в комплекс изменений в федеральный закон "Об образовании". Авторами коллективной инициативы указаны двадцать депутатов разных фракций и два сенатора.В пояснительной записке также говорится, что новации позволят устранить "имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия".Кроме того, как пишут авторы законопроекта, изменения усиливают "главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания".
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госдума рф, образование - общество, ольга казакова, александр жуков, сергей кравцов, россия
Госдума РФ, Образование - Общество, Ольга Казакова, Александр Жуков, Сергей Кравцов, Россия
ГД рассмотрит проект об использовании смартфонов в школах на этой неделе
Госдума рассмотрит проект об ограничении на смартфоны в школах на этой неделе
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Законопроект об ограничении использования телефонов в школах рассмотрят в Госдуме на этой неделе, заявил первый зампред ГД Александр Жуков.
"Вместе с тем на этой неделе рассмотрим … а также законопроект, которым вносится ряд изменений, направленных на повышение авторитета педагогической профессии. В частности, предусматривается обязанность обучающихся соблюдать дисциплину на учебных занятиях и правил поведения в школе, а также запрет на пользование обучающимися телефонами во время проведения учебных занятий, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, (или в - ред.) иных экстренных случаях ", - сказал Жуков по итогам заседания Совета Думы.
Пользователи ВКонтакте высказались об идее запретить смартфоны в школе
Ранее в Госдуму был внесен проект закона, в котором предлагается запретить школьникам использовать смартфон на уроках в личных целях.
Одна из авторов законопроекта, председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова
пояснила, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике.
"Как это будет в деталях - в школах решат сами. Будут ли гаджеты храниться в шкафчиках, в коробочках, в столах, в портфелях или вообще не будут приноситься школу, будут решать родители вместе с педагогами", - сказала депутат.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
, в свою очередь, подчеркнул, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
Мера входит в комплекс изменений в федеральный закон "Об образовании". Авторами коллективной инициативы указаны двадцать депутатов разных фракций и два сенатора.
В пояснительной записке также говорится, что новации позволят устранить "имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия".
Кроме того, как пишут авторы законопроекта, изменения усиливают "главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания".