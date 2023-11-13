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Ростех анонсировал серийные поставки импортозамещенных SJ-100 в 2024 году - РИА Новости, 13.11.2023
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15:29 13.11.2023 (обновлено: 16:15 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/sj100-1909161724.html
Ростех анонсировал серийные поставки импортозамещенных SJ-100 в 2024 году
Ростех анонсировал серийные поставки импортозамещенных SJ-100 в 2024 году - РИА Новости, 13.11.2023
Ростех анонсировал серийные поставки импортозамещенных SJ-100 в 2024 году
Первые серийные поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 начнутся в 2024 году, сообщили РИА Новости в "Ростехе". РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:29
2023-11-13T16:15
экономика
sj-100
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
россия
юрий слюсарь
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Первые серийные поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 начнутся в 2024 году, сообщили РИА Новости в "Ростехе".&quot;Возможные корректировки по срокам в пределах нескольких месяцев не должны расцениваться как критичные. Первые импортозамещенные SJ-100 будут переданы эксплуатантам после прохождения всего комплекса испытаний и сертификации. В следующем году, как и планировалось, начнутся крупносерийные поставки этих лайнеров в российские авиакомпании. В настоящий момент 22 лайнера уже в разной степени готовности&quot;, — рассказали в госкорпорации.В "Ростехе" напомнили, что речь идет о строительстве, по сути, нового воздушного судна в импортозамещенном облике, где все системы и агрегаты будут российского производства. При этом программу реализуют в беспрецедентные для мирового авиастроения сроки."Примеры из мировой практики свидетельствуют, что создание одного только двигателя для гражданского лайнера занимает от десяти до 15 лет, мы движемся вдвое быстрее. Сейчас идет программа испытаний всех систем и агрегатов для импортозамещенного SJ-100, которая будет выполнена в полном объеме", — уточнили в холдинге.Подчеркивается, что все системы создают и доводят по результатам тестов так, чтобы гарантировать надежность и безопасность — это безусловный приоритет.Как рассказал сегодня глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в "Ростех", Юрий Слюсарь, летные испытания импортозамещенного SJ-100 с российским двигателем ПД-8 начнутся в следующем году. До этого предполагалось, что они состоятся в декабре.При этом первый полет импортозамещенного SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК), с импортозамещенными системами состоялся 29 августа. Тогда всего на самолете заместили порядка 40 систем и агрегатов. Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце судна использовали франко-российские двигатели SaM146.
https://ria.ru/20230926/sj100-1898669883.html
россия
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Российский самолет SJ-100
Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев". Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru.
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экономика, sj-100, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, россия, юрий слюсарь
Экономика, SJ-100, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Россия, Юрий Слюсарь
Ростех анонсировал серийные поставки импортозамещенных SJ-100 в 2024 году

Ростех анонсировал первые серийные поставки импортозамещенных SJ-100 в 2024 году

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Первые серийные поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 начнутся в 2024 году, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
«

"Возможные корректировки по срокам в пределах нескольких месяцев не должны расцениваться как критичные. Первые импортозамещенные SJ-100 будут переданы эксплуатантам после прохождения всего комплекса испытаний и сертификации. В следующем году, как и планировалось, начнутся крупносерийные поставки этих лайнеров в российские авиакомпании. В настоящий момент 22 лайнера уже в разной степени готовности", — рассказали в госкорпорации.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создают по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся сейчас самолетов типа Superjet.

В "Ростехе" напомнили, что речь идет о строительстве, по сути, нового воздушного судна в импортозамещенном облике, где все системы и агрегаты будут российского производства. При этом программу реализуют в беспрецедентные для мирового авиастроения сроки.
"Примеры из мировой практики свидетельствуют, что создание одного только двигателя для гражданского лайнера занимает от десяти до 15 лет, мы движемся вдвое быстрее. Сейчас идет программа испытаний всех систем и агрегатов для импортозамещенного SJ-100, которая будет выполнена в полном объеме", — уточнили в холдинге.
Подчеркивается, что все системы создают и доводят по результатам тестов так, чтобы гарантировать надежность и безопасность — это безусловный приоритет.
Как рассказал сегодня глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в "Ростех", Юрий Слюсарь, летные испытания импортозамещенного SJ-100 с российским двигателем ПД-8 начнутся в следующем году. До этого предполагалось, что они состоятся в декабре.
При этом первый полет импортозамещенного SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК), с импортозамещенными системами состоялся 29 августа. Тогда всего на самолете заместили порядка 40 систем и агрегатов. Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце судна использовали франко-российские двигатели SaM146.
Двигатель ПД-8 для самолета SJ-100 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Систему управления двигателем для самолета SJ-100 испытали огнем
26 сентября, 11:26
 
ЭкономикаSJ-100Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехРоссияЮрий Слюсарь
 
 
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