https://ria.ru/20231113/sj100-1909161724.html

Ростех анонсировал серийные поставки импортозамещенных SJ-100 в 2024 году

Ростех анонсировал серийные поставки импортозамещенных SJ-100 в 2024 году - РИА Новости, 13.11.2023

Ростех анонсировал серийные поставки импортозамещенных SJ-100 в 2024 году

Первые серийные поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 начнутся в 2024 году, сообщили РИА Новости в "Ростехе". РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:29

2023-11-13T15:29

2023-11-13T16:15

экономика

sj-100

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

россия

юрий слюсарь

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Первые серийные поставки импортозамещенных самолетов SJ-100 начнутся в 2024 году, сообщили РИА Новости в "Ростехе"."Возможные корректировки по срокам в пределах нескольких месяцев не должны расцениваться как критичные. Первые импортозамещенные SJ-100 будут переданы эксплуатантам после прохождения всего комплекса испытаний и сертификации. В следующем году, как и планировалось, начнутся крупносерийные поставки этих лайнеров в российские авиакомпании. В настоящий момент 22 лайнера уже в разной степени готовности", — рассказали в госкорпорации.В "Ростехе" напомнили, что речь идет о строительстве, по сути, нового воздушного судна в импортозамещенном облике, где все системы и агрегаты будут российского производства. При этом программу реализуют в беспрецедентные для мирового авиастроения сроки."Примеры из мировой практики свидетельствуют, что создание одного только двигателя для гражданского лайнера занимает от десяти до 15 лет, мы движемся вдвое быстрее. Сейчас идет программа испытаний всех систем и агрегатов для импортозамещенного SJ-100, которая будет выполнена в полном объеме", — уточнили в холдинге.Подчеркивается, что все системы создают и доводят по результатам тестов так, чтобы гарантировать надежность и безопасность — это безусловный приоритет.Как рассказал сегодня глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в "Ростех", Юрий Слюсарь, летные испытания импортозамещенного SJ-100 с российским двигателем ПД-8 начнутся в следующем году. До этого предполагалось, что они состоятся в декабре.При этом первый полет импортозамещенного SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК), с импортозамещенными системами состоялся 29 августа. Тогда всего на самолете заместили порядка 40 систем и агрегатов. Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце судна использовали франко-российские двигатели SaM146.

https://ria.ru/20230926/sj100-1898669883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский самолет SJ-100 Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев". Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru. 2023-11-13T15:29 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, sj-100, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, россия, юрий слюсарь