https://ria.ru/20231113/sj-100-1909113707.html

Комплексные летные испытания SJ-100 с двигателем ПД-8 начнутся в 2024 году

Комплексные летные испытания SJ-100 с двигателем ПД-8 начнутся в 2024 году - РИА Новости, 13.11.2023

Комплексные летные испытания SJ-100 с двигателем ПД-8 начнутся в 2024 году

Комплексные летные испытания импортозамещенного SJ-100 с российским двигателем ПД-8 будут проходить в следующем году, сообщил журналистам глава Объединенной... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T13:01

2023-11-13T13:01

2023-11-13T15:34

sj-100

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

юрий слюсарь

технологии

sukhoi superjet 100 (ssj100)

ростех

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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Комплексные летные испытания импортозамещенного SJ-100 с российским двигателем ПД-8 будут проходить в следующем году, сообщил журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь."Программа испытаний двигателя ПД-8 оказалась чуть дольше, чем изначально планировалась. Планировалось сертификат получить до конца года, но, к сожалению, будет увеличение на следующий год. Испытания двигателя в составе самолета - это как раз программа 2024 года", - сказал Слюсарь журналистам на полях Dubai Airshow.В пресс-службе ОАК пояснили, что речь идет о комплексной программе испытательных полетов, которая может составить более 200 полетов. Первый полет этого самолета с двигателем ПД-8, как говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, ожидается в декабре.Первый полет импортозамещенного SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), с импортозамещенными системами состоялся 29 августа. Тогда всего на импортозамещенном SJ-100 было замещено порядка 40 систем и агрегатов. В целях ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета использовались франко-российские двигатели SaM146.SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

https://ria.ru/20230926/sj100-1898669883.html

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Российский самолет SJ-100 Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев". Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru. 2023-11-13T13:01 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

sj-100, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , технологии, sukhoi superjet 100 (ssj100), ростех