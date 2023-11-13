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Комплексные летные испытания SJ-100 с двигателем ПД-8 начнутся в 2024 году - РИА Новости, 13.11.2023
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13:01 13.11.2023 (обновлено: 15:34 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/sj-100-1909113707.html
Комплексные летные испытания SJ-100 с двигателем ПД-8 начнутся в 2024 году
Комплексные летные испытания SJ-100 с двигателем ПД-8 начнутся в 2024 году - РИА Новости, 13.11.2023
Комплексные летные испытания SJ-100 с двигателем ПД-8 начнутся в 2024 году
Комплексные летные испытания импортозамещенного SJ-100 с российским двигателем ПД-8 будут проходить в следующем году, сообщил журналистам глава Объединенной... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:01
2023-11-13T15:34
sj-100
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
юрий слюсарь
технологии
sukhoi superjet 100 (ssj100)
ростех
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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Комплексные летные испытания импортозамещенного SJ-100 с российским двигателем ПД-8 будут проходить в следующем году, сообщил журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь."Программа испытаний двигателя ПД-8 оказалась чуть дольше, чем изначально планировалась. Планировалось сертификат получить до конца года, но, к сожалению, будет увеличение на следующий год. Испытания двигателя в составе самолета - это как раз программа 2024 года", - сказал Слюсарь журналистам на полях Dubai Airshow.В пресс-службе ОАК пояснили, что речь идет о комплексной программе испытательных полетов, которая может составить более 200 полетов. Первый полет этого самолета с двигателем ПД-8, как говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, ожидается в декабре.Первый полет импортозамещенного SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), с импортозамещенными системами состоялся 29 августа. Тогда всего на импортозамещенном SJ-100 было замещено порядка 40 систем и агрегатов. В целях ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета использовались франко-российские двигатели SaM146.SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
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Российский самолет SJ-100
Состоялся первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100. Это новая версия Sukhoi Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими. Разработкой машины занимались сотрудники корпорации "Иркут", которая после ребрендинга носит название ПАО "Яковлев". Авиастроители усовершенствовали бортовую электронику и внешний вид, создали ПД-8 — замену двигателя французского производства. Сертификация SJ-100 намечена на этот год. Как выглядит самолет и каковы его летно-технические характеристики — в видеоинфографике Ria.ru.
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sj-100, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , технологии, sukhoi superjet 100 (ssj100), ростех
SJ-100, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Юрий Слюсарь , Технологии, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Ростех
Комплексные летные испытания SJ-100 с двигателем ПД-8 начнутся в 2024 году

Глава ОАК: комплексные летные испытания SJ-100 с двигателем ПД-8 начнутся в 2024

© Фото : ПАО "ОАК"/TelegramИмпортозамещенный самолет SJ-100
Импортозамещенный самолет SJ-100 - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram
Импортозамещенный самолет SJ-100. Архивное фото
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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Комплексные летные испытания импортозамещенного SJ-100 с российским двигателем ПД-8 будут проходить в следующем году, сообщил журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"Программа испытаний двигателя ПД-8 оказалась чуть дольше, чем изначально планировалась. Планировалось сертификат получить до конца года, но, к сожалению, будет увеличение на следующий год. Испытания двигателя в составе самолета - это как раз программа 2024 года", - сказал Слюсарь журналистам на полях Dubai Airshow.
В пресс-службе ОАК пояснили, что речь идет о комплексной программе испытательных полетов, которая может составить более 200 полетов. Первый полет этого самолета с двигателем ПД-8, как говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, ожидается в декабре.
Первый полет импортозамещенного SJ-100, изготовленного производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), с импортозамещенными системами состоялся 29 августа. Тогда всего на импортозамещенном SJ-100 было замещено порядка 40 систем и агрегатов. В целях ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета использовались франко-российские двигатели SaM146.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
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SJ-100Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Юрий СлюсарьТехнологииSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Ростех
 
 
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