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ОАК в 2024 году поставит авиакомпаниям 22 самолета SJ-100 - РИА Новости, 13.11.2023
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12:27 13.11.2023 (обновлено: 12:45 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/sj-100-1909105647.html
ОАК в 2024 году поставит авиакомпаниям 22 самолета SJ-100
ОАК в 2024 году поставит авиакомпаниям 22 самолета SJ-100 - РИА Новости, 13.11.2023
ОАК в 2024 году поставит авиакомпаниям 22 самолета SJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") поставит в 2024 году российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолета SJ-100, сообщил... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:27
2023-11-13T12:45
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sj-100
экономика
юрий слюсарь
ростех
технологии
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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") поставит в 2024 году российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолета SJ-100, сообщил журналистам гендиректор ОАК Юрий Слюсарь."Да, такие планы у нас в комплексной программе. Мы получаем сертификат и поставляем 22 самолета", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках SJ-100 в следующем году. В этом году поставок не будет, поскольку программа испытаний двигателей ПД-8 оказалась дольше запланированного.
https://ria.ru/20231101/il-96-400m-1906650869.html
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объединенная авиастроительная корпорация (оак), sj-100, экономика, юрий слюсарь , ростех, технологии
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), SJ-100, Экономика, Юрий Слюсарь , Ростех, Технологии
ОАК в 2024 году поставит авиакомпаниям 22 самолета SJ-100

Слюсарь: ОАК в 2024 году поставит авиакомпаниям 22 самолета SJ-100

© Фото : ПАО "ОАК"/TelegramИмпортозамещенный самолет SJ-100
Импортозамещенный самолет SJ-100 - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram
Импортозамещенный самолет SJ-100. Архивное фото
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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") поставит в 2024 году российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолета SJ-100, сообщил журналистам гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
"Да, такие планы у нас в комплексной программе. Мы получаем сертификат и поставляем 22 самолета", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках SJ-100 в следующем году. В этом году поставок не будет, поскольку программа испытаний двигателей ПД-8 оказалась дольше запланированного.
Самолет Ил-96-400М совершил первый полет - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В ОАК прокомментировали первый полет обновленного Ил-96-400М
1 ноября, 12:45
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)SJ-100ЭкономикаЮрий СлюсарьРостехТехнологии
 
 
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