https://ria.ru/20231113/sj-100-1909105647.html
ОАК в 2024 году поставит авиакомпаниям 22 самолета SJ-100
ОАК в 2024 году поставит авиакомпаниям 22 самолета SJ-100 - РИА Новости, 13.11.2023
ОАК в 2024 году поставит авиакомпаниям 22 самолета SJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") поставит в 2024 году российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолета SJ-100, сообщил... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:27
2023-11-13T12:27
2023-11-13T12:45
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sj-100
экономика
юрий слюсарь
ростех
технологии
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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") поставит в 2024 году российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолета SJ-100, сообщил журналистам гендиректор ОАК Юрий Слюсарь."Да, такие планы у нас в комплексной программе. Мы получаем сертификат и поставляем 22 самолета", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках SJ-100 в следующем году. В этом году поставок не будет, поскольку программа испытаний двигателей ПД-8 оказалась дольше запланированного.
https://ria.ru/20231101/il-96-400m-1906650869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
объединенная авиастроительная корпорация (оак), sj-100, экономика, юрий слюсарь , ростех, технологии
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), SJ-100, Экономика, Юрий Слюсарь , Ростех, Технологии
ОАК в 2024 году поставит авиакомпаниям 22 самолета SJ-100
Слюсарь: ОАК в 2024 году поставит авиакомпаниям 22 самолета SJ-100
ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") поставит в 2024 году российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолета SJ-100, сообщил журналистам гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.
"Да, такие планы у нас в комплексной программе. Мы получаем сертификат и поставляем 22 самолета", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках SJ-100 в следующем году. В этом году поставок не будет, поскольку программа испытаний двигателей ПД-8 оказалась дольше запланированного.
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