https://ria.ru/20231113/sj-100-1909105647.html

ОАК в 2024 году поставит авиакомпаниям 22 самолета SJ-100

ОАК в 2024 году поставит авиакомпаниям 22 самолета SJ-100 - РИА Новости, 13.11.2023

ОАК в 2024 году поставит авиакомпаниям 22 самолета SJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") поставит в 2024 году российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолета SJ-100, сообщил... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:27

2023-11-13T12:27

2023-11-13T12:45

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

sj-100

экономика

юрий слюсарь

ростех

технологии

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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") поставит в 2024 году российским авиакомпаниям 22 импортозамещенных самолета SJ-100, сообщил журналистам гендиректор ОАК Юрий Слюсарь."Да, такие планы у нас в комплексной программе. Мы получаем сертификат и поставляем 22 самолета", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках SJ-100 в следующем году. В этом году поставок не будет, поскольку программа испытаний двигателей ПД-8 оказалась дольше запланированного.

https://ria.ru/20231101/il-96-400m-1906650869.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

объединенная авиастроительная корпорация (оак), sj-100, экономика, юрий слюсарь , ростех, технологии