https://ria.ru/20231113/siriya-1909259067.html

МИД России обвинил Запад в расхищении и контрабанде нефти в Сирии

МИД России обвинил Запад в расхищении и контрабанде нефти в Сирии - РИА Новости, 13.11.2023

МИД России обвинил Запад в расхищении и контрабанде нефти в Сирии

США и их союзники, незаконно оккупирующие территории Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая республику ресурсов, заявили в МИД России. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T23:17

2023-11-13T23:17

2023-11-13T23:21

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США и их союзники, незаконно оккупирующие территории Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая республику ресурсов, заявили в МИД России."Вашингтон и его союзники, незаконно оккупирующие территории на северо-востоке и юге Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая сирийское население хлеба и энергоресурсов", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ."Должное гуманитарное содействие Сирии не оказывается не из-за проблем с доступом (все модальности - кросс-лайн и трансгранично – гарантированы Дамаском), а из-за хронического дефицита финансирования... Несмотря на все громкие заявления, западные доноры не выполняют свои обязательства даже по выделению средств на оказание срочной помощи, не говоря про проекты в сфере раннего восстановления и содействие возвращению беженцев", - отметили в министерстве.В МИД РФ добавили, что "параллельно США и ЕС продолжают "душить" экономику САР незаконными односторонними санкциями, которые запрещают к ввозу в страну в качестве товаров "двойного назначения" стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубную пасту".

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