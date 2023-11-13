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МИД России обвинил Запад в расхищении и контрабанде нефти в Сирии - РИА Новости, 13.11.2023
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23:17 13.11.2023 (обновлено: 23:21 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/siriya-1909259067.html
МИД России обвинил Запад в расхищении и контрабанде нефти в Сирии
МИД России обвинил Запад в расхищении и контрабанде нефти в Сирии - РИА Новости, 13.11.2023
МИД России обвинил Запад в расхищении и контрабанде нефти в Сирии
США и их союзники, незаконно оккупирующие территории Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая республику ресурсов, заявили в МИД России. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T23:17
2023-11-13T23:21
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США и их союзники, незаконно оккупирующие территории Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая республику ресурсов, заявили в МИД России."Вашингтон и его союзники, незаконно оккупирующие территории на северо-востоке и юге Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая сирийское население хлеба и энергоресурсов", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ."Должное гуманитарное содействие Сирии не оказывается не из-за проблем с доступом (все модальности - кросс-лайн и трансгранично – гарантированы Дамаском), а из-за хронического дефицита финансирования... Несмотря на все громкие заявления, западные доноры не выполняют свои обязательства даже по выделению средств на оказание срочной помощи, не говоря про проекты в сфере раннего восстановления и содействие возвращению беженцев", - отметили в министерстве.В МИД РФ добавили, что "параллельно США и ЕС продолжают "душить" экономику САР незаконными односторонними санкциями, которые запрещают к ввозу в страну в качестве товаров "двойного назначения" стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубную пасту".
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в мире, сирия, сша, евросоюз
В мире, Сирия, США, Евросоюз
МИД России обвинил Запад в расхищении и контрабанде нефти в Сирии

МИД РФ обвинил Запад в расхищении и контрабанде нефти и зерна в Сирии

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США и их союзники, незаконно оккупирующие территории Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая республику ресурсов, заявили в МИД России.
"Вашингтон и его союзники, незаконно оккупирующие территории на северо-востоке и юге Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая сирийское население хлеба и энергоресурсов", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
"Должное гуманитарное содействие Сирии не оказывается не из-за проблем с доступом (все модальности - кросс-лайн и трансгранично – гарантированы Дамаском), а из-за хронического дефицита финансирования... Несмотря на все громкие заявления, западные доноры не выполняют свои обязательства даже по выделению средств на оказание срочной помощи, не говоря про проекты в сфере раннего восстановления и содействие возвращению беженцев", - отметили в министерстве.
В МИД РФ добавили, что "параллельно США и ЕС продолжают "душить" экономику САР незаконными односторонними санкциями, которые запрещают к ввозу в страну в качестве товаров "двойного назначения" стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубную пасту".
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