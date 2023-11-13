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Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу - РИА Новости, 13.11.2023
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22:13 13.11.2023 (обновлено: 22:17 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/siriya-1909252708.html
Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу
Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу - РИА Новости, 13.11.2023
Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу
Американская база на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T22:13
2023-11-13T22:17
в мире
сирия
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
дейр-эз-зор (мухафаза)
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ДАМАСК, 13 ноя - РИА Новости. Американская база на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, заявил РИА Новости местный источник."Американская база на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была обстреляна шестью ракетами", - сообщил источник.В ночь на понедельник телеканал Al Mayadeen сообщал, что база США на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Позднее он заявлял, что при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии погибли американские военные. Утром "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало американскую базу "Грин-Вилладж" на востоке Сирии.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html
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сирия
сша
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в мире, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, Сирия, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу

На нефтяном месторождении на востоке Сирии обстреляли американскую базу

© AP Photo / Nasser NasserАмериканская военная база
Американская военная база - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
Американская военная база. Архивное фото
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ДАМАСК, 13 ноя - РИА Новости. Американская база на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, заявил РИА Новости местный источник.
"Американская база на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была обстреляна шестью ракетами", - сообщил источник.
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В ночь на понедельник телеканал Al Mayadeen сообщал, что база США на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Позднее он заявлял, что при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии погибли американские военные. Утром "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало американскую базу "Грин-Вилладж" на востоке Сирии.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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В миреСирияСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДейр-эз-Зор (мухафаза)
 
 
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