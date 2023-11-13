https://ria.ru/20231113/siriya-1909252708.html

Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу

Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу - РИА Новости, 13.11.2023

Источник: на востоке Сирии обстреляли американскую базу

Американская база на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T22:13

2023-11-13T22:13

2023-11-13T22:17

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ДАМАСК, 13 ноя - РИА Новости. Американская база на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, заявил РИА Новости местный источник."Американская база на нефтяном месторождении "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии была обстреляна шестью ракетами", - сообщил источник.В ночь на понедельник телеканал Al Mayadeen сообщал, что база США на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Позднее он заявлял, что при ракетном ударе по базе США на востоке Сирии погибли американские военные. Утром "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало американскую базу "Грин-Вилладж" на востоке Сирии.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

https://ria.ru/20230907/siriya-1894786819.html

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в мире, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дейр-эз-зор (мухафаза)