https://ria.ru/20231113/sholts-1909133921.html

Ультиматум Шольца Путину привел немцев в ярость

Ультиматум Шольца Путину привел немцев в ярость - РИА Новости, 13.11.2023

Ультиматум Шольца Путину привел немцев в ярость

Читатели Focus осудили ультиматум канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту Владимиру Путину о выводе российских войск с Украины. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:12

2023-11-13T14:12

2023-11-13T17:50

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германия

украина

россия

олаф шольц

владимир путин

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Читатели Focus осудили ультиматум канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту Владимиру Путину о выводе российских войск с Украины."У Шольца ампутирован мозг или он хочет, чтобы конфликт никогда не закончился?" — задался вопросом читатель."Каждый демократически избранный лидер должен ответить на вопрос, стоит ли гибель населения его страны достижения военных целей. Этот вопрос может быть задан и Украине", — намекнул другой."Запад должен призвать Зеленского к мирным переговорам. На мой взгляд, нынешнее положение дел мало что изменит", — предположил третий."Зеленский должен задаться вопросом, стоит ли его цель того, чтобы продолжать позволять своим соотечественникам гибнуть на войне. <…> Это неприятно, но это спасет жизни", — написал читатель."Может ли господин Шольц предъявлять требования Путину? Господин Шольц не контролирует собственную страну", — резюмировали участники дискуссии.Канцлер Германии Олаф Шольц 12 ноября заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. При этом канцлер добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы — вывод войск.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20231006/sholts-1900840201.html

https://ria.ru/20231111/ukraina-1908885540.html

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в мире, германия, украина, россия, олаф шольц, владимир путин