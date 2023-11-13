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Ультиматум Шольца Путину привел немцев в ярость
Ультиматум Шольца Путину привел немцев в ярость - РИА Новости, 13.11.2023
Ультиматум Шольца Путину привел немцев в ярость
Читатели Focus осудили ультиматум канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту Владимиру Путину о выводе российских войск с Украины. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:12
2023-11-13T14:12
2023-11-13T17:50
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Читатели Focus осудили ультиматум канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту Владимиру Путину о выводе российских войск с Украины."У Шольца ампутирован мозг или он хочет, чтобы конфликт никогда не закончился?" — задался вопросом читатель."Каждый демократически избранный лидер должен ответить на вопрос, стоит ли гибель населения его страны достижения военных целей. Этот вопрос может быть задан и Украине", — намекнул другой."Запад должен призвать Зеленского к мирным переговорам. На мой взгляд, нынешнее положение дел мало что изменит", — предположил третий."Зеленский должен задаться вопросом, стоит ли его цель того, чтобы продолжать позволять своим соотечественникам гибнуть на войне. <…> Это неприятно, но это спасет жизни", — написал читатель."Может ли господин Шольц предъявлять требования Путину? Господин Шольц не контролирует собственную страну", — резюмировали участники дискуссии.Канцлер Германии Олаф Шольц 12 ноября заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. При этом канцлер добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы — вывод войск.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20231006/sholts-1900840201.html
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в мире, германия, украина, россия, олаф шольц, владимир путин
В мире, Германия, Украина, Россия, Олаф Шольц, Владимир Путин
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Читатели Focus
осудили ультиматум канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту Владимиру Путину о выводе российских войск с Украины.
"У Шольца ампутирован мозг или он хочет, чтобы конфликт никогда не закончился?" — задался вопросом читатель.
"Каждый демократически избранный лидер должен ответить на вопрос, стоит ли гибель населения его страны достижения военных целей. Этот вопрос может быть задан и Украине", — намекнул другой.
"Запад должен призвать Зеленского к мирным переговорам. На мой взгляд, нынешнее положение дел мало что изменит", — предположил третий.
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"Зеленский должен задаться вопросом, стоит ли его цель того, чтобы продолжать позволять своим соотечественникам гибнуть на войне. <…> Это неприятно, но это спасет жизни", — написал читатель.
"Может ли господин Шольц предъявлять требования Путину? Господин Шольц не контролирует собственную страну", — резюмировали участники дискуссии.
Канцлер Германии Олаф Шольц
12 ноября заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. При этом канцлер добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы — вывод войск.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев
на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине
в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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