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Сбежавший в Армению российский певец попросил денег на обратный билет - РИА Новости, 13.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:08 13.11.2023 (обновлено: 15:29 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/sharlot-1909111205.html
Сбежавший в Армению российский певец попросил денег на обратный билет
Сбежавший в Армению российский певец попросил денег на обратный билет - РИА Новости, 13.11.2023
Сбежавший в Армению российский певец попросил денег на обратный билет
Певец Шарлот (настоящее имя Эдуард Шарлот), который уехал из России и сжег российский паспорт, решил вернуться домой и попросил на своей странице в Instagram*... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:08
2023-11-13T15:29
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Певец Шарлот (настоящее имя Эдуард Шарлот), который уехал из России и сжег российский паспорт, решил вернуться домой и попросил на своей странице в Instagram* денег на обратный билет. &quot;Я возвращаюсь в Россию. Я еду к себе домой, в родную страну, — сообщил исполнитель. — Мне понадобится денежная масса, небольшая, буквально на билет&quot;. Музыкант добавил, что когда вернется в Россию, планирует записать новый альбом. А перед этим пожить некоторые время в где-нибудь на природе. Не все пользователи обрадовались потенциальному возвращению исполнителя. Большинство написало, что не радо будет видеть артиста в России.&quot;Не возвращайтесь, пожалуйста, тут без вас реально страна лучше стала&quot;; Пора уже вырасти. Перестань жеманно кривляться в телефон и уже начинать взвешивать все то, что слетает с ваших уст&quot;; &quot;А почему мы должны скидывать деньги на билет? Пешком иди&quot;, — высказались подписчики.В июне Эдуард Шарлот разместил кадры, на которых сжигает свой паспорт. Артист заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Сбежавший в Армению российский певец попросил денег на обратный билет

Сбежавший в Армению певец Шарлот захотел вернуться в Россию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевец Шарлот
Певец Шарлот - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Певец Шарлот
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Певец Шарлот (настоящее имя Эдуард Шарлот), который уехал из России и сжег российский паспорт, решил вернуться домой и попросил на своей странице в Instagram* денег на обратный билет.
«

"Я возвращаюсь в Россию. Я еду к себе домой, в родную страну, — сообщил исполнитель. Мне понадобится денежная масса, небольшая, буквально на билет".

Скриншот публикации Эдуарда Шарлота в социальной сети
Скриншот публикации Эдуарда Шарлота в социальной сети
Скриншот публикации Эдуарда Шарлота в социальной сети
Музыкант добавил, что когда вернется в Россию, планирует записать новый альбом. А перед этим пожить некоторые время в где-нибудь на природе.
Не все пользователи обрадовались потенциальному возвращению исполнителя. Большинство написало, что не радо будет видеть артиста в России.
«

"Не возвращайтесь, пожалуйста, тут без вас реально страна лучше стала"; Пора уже вырасти. Перестань жеманно кривляться в телефон и уже начинать взвешивать все то, что слетает с ваших уст"; "А почему мы должны скидывать деньги на билет? Пешком иди", — высказались подписчики.

В июне Эдуард Шарлот разместил кадры, на которых сжигает свой паспорт. Артист заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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