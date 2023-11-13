https://ria.ru/20231113/sharlot-1909111205.html
Сбежавший в Армению российский певец попросил денег на обратный билет
Сбежавший в Армению российский певец попросил денег на обратный билет - РИА Новости, 13.11.2023
Сбежавший в Армению российский певец попросил денег на обратный билет
Певец Шарлот (настоящее имя Эдуард Шарлот), который уехал из России и сжег российский паспорт, решил вернуться домой и попросил на своей странице в Instagram*... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:08
2023-11-13T14:08
2023-11-13T15:29
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Певец Шарлот (настоящее имя Эдуард Шарлот), который уехал из России и сжег российский паспорт, решил вернуться домой и попросил на своей странице в Instagram* денег на обратный билет. "Я возвращаюсь в Россию. Я еду к себе домой, в родную страну, — сообщил исполнитель. — Мне понадобится денежная масса, небольшая, буквально на билет". Музыкант добавил, что когда вернется в Россию, планирует записать новый альбом. А перед этим пожить некоторые время в где-нибудь на природе. Не все пользователи обрадовались потенциальному возвращению исполнителя. Большинство написало, что не радо будет видеть артиста в России."Не возвращайтесь, пожалуйста, тут без вас реально страна лучше стала"; Пора уже вырасти. Перестань жеманно кривляться в телефон и уже начинать взвешивать все то, что слетает с ваших уст"; "А почему мы должны скидывать деньги на билет? Пешком иди", — высказались подписчики.В июне Эдуард Шарлот разместил кадры, на которых сжигает свой паспорт. Артист заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шоубиз, Россия, Армения, Украина, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Сбежавший в Армению российский певец попросил денег на обратный билет
Сбежавший в Армению певец Шарлот захотел вернуться в Россию
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Певец Шарлот (настоящее имя Эдуард Шарлот), который уехал из России и сжег российский паспорт, решил вернуться домой и попросил на своей странице в Instagram* денег на обратный билет.
«
"Я возвращаюсь в Россию. Я еду к себе домой, в родную страну, — сообщил исполнитель. — Мне понадобится денежная масса, небольшая, буквально на билет".
Музыкант добавил, что когда вернется в Россию, планирует записать новый альбом. А перед этим пожить некоторые время в где-нибудь на природе.
Не все пользователи обрадовались потенциальному возвращению исполнителя. Большинство написало, что не радо будет видеть артиста в России.
«
"Не возвращайтесь, пожалуйста, тут без вас реально страна лучше стала"; Пора уже вырасти. Перестань жеманно кривляться в телефон и уже начинать взвешивать все то, что слетает с ваших уст"; "А почему мы должны скидывать деньги на билет? Пешком иди", — высказались подписчики.
В июне Эдуард Шарлот разместил кадры, на которых сжигает свой паспорт. Артист заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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