https://ria.ru/20231113/sharlot-1909111205.html

Сбежавший в Армению российский певец попросил денег на обратный билет

Сбежавший в Армению российский певец попросил денег на обратный билет - РИА Новости, 13.11.2023

Сбежавший в Армению российский певец попросил денег на обратный билет

Певец Шарлот (настоящее имя Эдуард Шарлот), который уехал из России и сжег российский паспорт, решил вернуться домой и попросил на своей странице в Instagram*... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:08

2023-11-13T14:08

2023-11-13T15:29

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Певец Шарлот (настоящее имя Эдуард Шарлот), который уехал из России и сжег российский паспорт, решил вернуться домой и попросил на своей странице в Instagram* денег на обратный билет. "Я возвращаюсь в Россию. Я еду к себе домой, в родную страну, — сообщил исполнитель. — Мне понадобится денежная масса, небольшая, буквально на билет". Музыкант добавил, что когда вернется в Россию, планирует записать новый альбом. А перед этим пожить некоторые время в где-нибудь на природе. Не все пользователи обрадовались потенциальному возвращению исполнителя. Большинство написало, что не радо будет видеть артиста в России."Не возвращайтесь, пожалуйста, тут без вас реально страна лучше стала"; Пора уже вырасти. Перестань жеманно кривляться в телефон и уже начинать взвешивать все то, что слетает с ваших уст"; "А почему мы должны скидывать деньги на билет? Пешком иди", — высказались подписчики.В июне Эдуард Шарлот разместил кадры, на которых сжигает свой паспорт. Артист заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231102/milokhin-1906998127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, армения, украина, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса