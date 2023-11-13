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Росконгресс получил сертификат на организацию мероприятий по нормам ислама - РИА Новости, 13.11.2023
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12:01 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/sertifikat-1909097194.html
Росконгресс получил сертификат на организацию мероприятий по нормам ислама
Росконгресс получил сертификат на организацию мероприятий по нормам ислама - РИА Новости, 13.11.2023
Росконгресс получил сертификат на организацию мероприятий по нормам ислама
Орган по сертификации продукции и услуг "Роскачество – Халяль" выдал первый в России международный сертификат соответствия Фонду Росконгресс на проведение... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:01
2023-11-13T12:01
россия
антон кобяков
максим протасов
фонд "росконгресс"
роскачество
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Орган по сертификации продукции и услуг "Роскачество – Халяль" выдал первый в России международный сертификат соответствия Фонду Росконгресс на проведение конгрессно-выставочной деятельности и бизнес-туризма по стандартам халяль, сообщает фонд. Сертификат внесен в Федеральную государственную информационную систему Росаккредитации. "На мероприятиях государственного масштаба традиционно уделяется особое внимание пребыванию участников со всего мира. В этой связи главная задача организаторов – создавать на площадках деловых мероприятий и в городах их проведения комфортные условия для гостей разных национальностей и конфессий, реализовывать идею пространства международного доверия. Сертификат Роскачества, полученный Фондом Росконгресс, является серьезным документом, фиксирующим нормы халяль, которые планируется и в дальнейшем использовать в рамках подготовки и проведения крупнейших конгрессно-выставочных событий в России", – приводятся в сообщении слова советника президента Российской Федерации Антона Кобякова. Как отметили в Фонде Росконгресс, сертификация означает, что Фонд обладает навыками по проведению мероприятий в соответствии с нормами и стандартами ислама, может обеспечить соответствующую организацию помещений и обслуживание гостей. Персонал, который осуществляет функционирование мероприятия, также должен соответствовать определенным требованиям: понимать принципы халяль, быть опрятным и соблюдать определенный дресс-код. Еще один важный пункт в проведении таких мероприятий – это концепция самого мероприятия, то есть тема не должна противоречить стандартам и нормам ислама. Международная сертификация Фонда Росконгресс со стороны "Роскачества – Халяль" позволит организовывать, в том числе, выставки и форумы для гостей-мусульман в России. Также Росконгресс сможет организовывать форумы в странах с преимущественно мусульманским населением, где такая сертификация оператора конгрессно-выставочных мероприятий является обязательной. "Сертификация позволит Фонду Росконгресс расширить свою работу на перспективные рынки и укрепить сотрудничество с множеством дружественных стран. Международная деятельность Росконгресса в странах с преимущественно мусульманским населением также даст толчок к формированию стандартов гостеприимства для конгрессно-выставочной деятельности и бизнес-туризма", – процитировали в Фонде комментарий руководителя Роскачества Максима Протасова.
https://ria.ru/20231108/forum-1908246219.html
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россия, антон кобяков, максим протасов, фонд "росконгресс", роскачество, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
Россия, Антон Кобяков, Максим Протасов, Фонд "Росконгресс", Роскачество, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)

Росконгресс получил сертификат на организацию мероприятий по нормам ислама

© Фото : Фонд РосконгрессРосконгресс получил сертификат на организацию мероприятий по нормам ислама
Росконгресс получил сертификат на организацию мероприятий по нормам ислама - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : Фонд Росконгресс
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Орган по сертификации продукции и услуг "Роскачество – Халяль" выдал первый в России международный сертификат соответствия Фонду Росконгресс на проведение конгрессно-выставочной деятельности и бизнес-туризма по стандартам халяль, сообщает фонд.
Сертификат внесен в Федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.
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"На мероприятиях государственного масштаба традиционно уделяется особое внимание пребыванию участников со всего мира. В этой связи главная задача организаторов – создавать на площадках деловых мероприятий и в городах их проведения комфортные условия для гостей разных национальностей и конфессий, реализовывать идею пространства международного доверия. Сертификат Роскачества, полученный Фондом Росконгресс, является серьезным документом, фиксирующим нормы халяль, которые планируется и в дальнейшем использовать в рамках подготовки и проведения крупнейших конгрессно-выставочных событий в России", – приводятся в сообщении слова советника президента Российской Федерации Антона Кобякова.
Как отметили в Фонде Росконгресс, сертификация означает, что Фонд обладает навыками по проведению мероприятий в соответствии с нормами и стандартами ислама, может обеспечить соответствующую организацию помещений и обслуживание гостей. Персонал, который осуществляет функционирование мероприятия, также должен соответствовать определенным требованиям: понимать принципы халяль, быть опрятным и соблюдать определенный дресс-код. Еще один важный пункт в проведении таких мероприятий – это концепция самого мероприятия, то есть тема не должна противоречить стандартам и нормам ислама.
Международная сертификация Фонда Росконгресс со стороны "Роскачества – Халяль" позволит организовывать, в том числе, выставки и форумы для гостей-мусульман в России. Также Росконгресс сможет организовывать форумы в странах с преимущественно мусульманским населением, где такая сертификация оператора конгрессно-выставочных мероприятий является обязательной.
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"Сертификация позволит Фонду Росконгресс расширить свою работу на перспективные рынки и укрепить сотрудничество с множеством дружественных стран. Международная деятельность Росконгресса в странах с преимущественно мусульманским населением также даст толчок к формированию стандартов гостеприимства для конгрессно-выставочной деятельности и бизнес-туризма", – процитировали в Фонде комментарий руководителя Роскачества Максима Протасова.
 
РоссияАнтон КобяковМаксим ПротасовФонд "Росконгресс"РоскачествоФедеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
 
 
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