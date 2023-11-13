https://ria.ru/20231113/sertifikat-1909097194.html

Росконгресс получил сертификат на организацию мероприятий по нормам ислама

Росконгресс получил сертификат на организацию мероприятий по нормам ислама - РИА Новости, 13.11.2023

Росконгресс получил сертификат на организацию мероприятий по нормам ислама

Орган по сертификации продукции и услуг "Роскачество – Халяль" выдал первый в России международный сертификат соответствия Фонду Росконгресс на проведение... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:01

2023-11-13T12:01

2023-11-13T12:01

россия

антон кобяков

максим протасов

фонд "росконгресс"

роскачество

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909095585_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_65dac2a944b8f8674a51cbd280cd0dc8.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Орган по сертификации продукции и услуг "Роскачество – Халяль" выдал первый в России международный сертификат соответствия Фонду Росконгресс на проведение конгрессно-выставочной деятельности и бизнес-туризма по стандартам халяль, сообщает фонд. Сертификат внесен в Федеральную государственную информационную систему Росаккредитации. "На мероприятиях государственного масштаба традиционно уделяется особое внимание пребыванию участников со всего мира. В этой связи главная задача организаторов – создавать на площадках деловых мероприятий и в городах их проведения комфортные условия для гостей разных национальностей и конфессий, реализовывать идею пространства международного доверия. Сертификат Роскачества, полученный Фондом Росконгресс, является серьезным документом, фиксирующим нормы халяль, которые планируется и в дальнейшем использовать в рамках подготовки и проведения крупнейших конгрессно-выставочных событий в России", – приводятся в сообщении слова советника президента Российской Федерации Антона Кобякова. Как отметили в Фонде Росконгресс, сертификация означает, что Фонд обладает навыками по проведению мероприятий в соответствии с нормами и стандартами ислама, может обеспечить соответствующую организацию помещений и обслуживание гостей. Персонал, который осуществляет функционирование мероприятия, также должен соответствовать определенным требованиям: понимать принципы халяль, быть опрятным и соблюдать определенный дресс-код. Еще один важный пункт в проведении таких мероприятий – это концепция самого мероприятия, то есть тема не должна противоречить стандартам и нормам ислама. Международная сертификация Фонда Росконгресс со стороны "Роскачества – Халяль" позволит организовывать, в том числе, выставки и форумы для гостей-мусульман в России. Также Росконгресс сможет организовывать форумы в странах с преимущественно мусульманским населением, где такая сертификация оператора конгрессно-выставочных мероприятий является обязательной. "Сертификация позволит Фонду Росконгресс расширить свою работу на перспективные рынки и укрепить сотрудничество с множеством дружественных стран. Международная деятельность Росконгресса в странах с преимущественно мусульманским населением также даст толчок к формированию стандартов гостеприимства для конгрессно-выставочной деятельности и бизнес-туризма", – процитировали в Фонде комментарий руководителя Роскачества Максима Протасова.

https://ria.ru/20231108/forum-1908246219.html

https://ria.ru/20231018/aktsiya-1903579502.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, антон кобяков, максим протасов, фонд "росконгресс", роскачество, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)