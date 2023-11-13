https://ria.ru/20231113/serpukhov-1909194962.html

Конкурс классического танца пройдет в Серпухове 18 ноября

Конкурс классического танца пройдет в Серпухове 18 ноября - РИА Новости, 13.11.2023

Конкурс классического танца пройдет в Серпухове 18 ноября

Областной конкурс классического танца "Пируэты Подмосковья" пройдет в девятый раз 18 ноября в Серпухове при поддержке министерства культуры и туризма Московской РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:08

2023-11-13T18:08

2023-11-13T18:08

новости подмосковья

серпухов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Областной конкурс классического танца "Пируэты Подмосковья" пройдет в девятый раз 18 ноября в Серпухове при поддержке министерства культуры и туризма Московской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Впервые конкурс прошел в 2002 году, а в 2009 году получил название "Пируэты Подмосковья". В конкурсе участвуют коллективы и солисты классического танца, хореографические студии, театры балета культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств и других учебных заведений сферы культуры. На сцене зрители увидят самые разнообразные выступления: вариации, дивертисменты и сцены из мировых шедевров классической хореографии, а также отдельные номера с элементами современного танца. У конкурса две номинации – "Авторские постановки на основе классического танца" и "Классическое наследие", он проводится по трем возрастным группам: от 10 до 12 лет, от 13 лет до 15 лет, от 16 до 20 лет. Начало мероприятия в 11:00.

https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908694920.html

серпухов

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

серпухов, московская область (подмосковье)