Рейтинг@Mail.ru
Конкурс классического танца пройдет в Серпухове 18 ноября - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:08 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/serpukhov-1909194962.html
Конкурс классического танца пройдет в Серпухове 18 ноября
Конкурс классического танца пройдет в Серпухове 18 ноября - РИА Новости, 13.11.2023
Конкурс классического танца пройдет в Серпухове 18 ноября
Областной конкурс классического танца "Пируэты Подмосковья" пройдет в девятый раз 18 ноября в Серпухове при поддержке министерства культуры и туризма Московской РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:08
2023-11-13T18:08
новости подмосковья
серпухов
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909195197_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_740dec5173f895fdd3095b45ed551b20.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Областной конкурс классического танца "Пируэты Подмосковья" пройдет в девятый раз 18 ноября в Серпухове при поддержке министерства культуры и туризма Московской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Впервые конкурс прошел в 2002 году, а в 2009 году получил название "Пируэты Подмосковья". В конкурсе участвуют коллективы и солисты классического танца, хореографические студии, театры балета культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств и других учебных заведений сферы культуры. На сцене зрители увидят самые разнообразные выступления: вариации, дивертисменты и сцены из мировых шедевров классической хореографии, а также отдельные номера с элементами современного танца. У конкурса две номинации – "Авторские постановки на основе классического танца" и "Классическое наследие", он проводится по трем возрастным группам: от 10 до 12 лет, от 13 лет до 15 лет, от 16 до 20 лет. Начало мероприятия в 11:00.
https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908694920.html
серпухов
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909195197_21:0:1157:852_1920x0_80_0_0_adcb31014e6bf53a8983fcf279ce225a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
серпухов, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Серпухов, Московская область (Подмосковье)

Конкурс классического танца пройдет в Серпухове 18 ноября

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиМосковский областной конкурс классического танца "Пируэты Подмосковья" в Серпухове
Московский областной конкурс классического танца Пируэты Подмосковья в Серпухове - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Московский областной конкурс классического танца "Пируэты Подмосковья" в Серпухове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Областной конкурс классического танца "Пируэты Подмосковья" пройдет в девятый раз 18 ноября в Серпухове при поддержке министерства культуры и туризма Московской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Впервые конкурс прошел в 2002 году, а в 2009 году получил название "Пируэты Подмосковья". В конкурсе участвуют коллективы и солисты классического танца, хореографические студии, театры балета культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств и других учебных заведений сферы культуры.
Девушка в музее - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Почти 50 тысяч человек поучаствовали в акции "Ночь искусств" в Подмосковье
10 ноября, 15:58
На сцене зрители увидят самые разнообразные выступления: вариации, дивертисменты и сцены из мировых шедевров классической хореографии, а также отдельные номера с элементами современного танца.
У конкурса две номинации – "Авторские постановки на основе классического танца" и "Классическое наследие", он проводится по трем возрастным группам: от 10 до 12 лет, от 13 лет до 15 лет, от 16 до 20 лет.
Начало мероприятия в 11:00.
 
Новости ПодмосковьяСерпуховМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала