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Конкурс классического танца пройдет в Серпухове 18 ноября
Конкурс классического танца пройдет в Серпухове 18 ноября - РИА Новости, 13.11.2023
Конкурс классического танца пройдет в Серпухове 18 ноября
Областной конкурс классического танца "Пируэты Подмосковья" пройдет в девятый раз 18 ноября в Серпухове при поддержке министерства культуры и туризма Московской РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:08
2023-11-13T18:08
2023-11-13T18:08
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Областной конкурс классического танца "Пируэты Подмосковья" пройдет в девятый раз 18 ноября в Серпухове при поддержке министерства культуры и туризма Московской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Впервые конкурс прошел в 2002 году, а в 2009 году получил название "Пируэты Подмосковья". В конкурсе участвуют коллективы и солисты классического танца, хореографические студии, театры балета культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств и других учебных заведений сферы культуры. На сцене зрители увидят самые разнообразные выступления: вариации, дивертисменты и сцены из мировых шедевров классической хореографии, а также отдельные номера с элементами современного танца. У конкурса две номинации – "Авторские постановки на основе классического танца" и "Классическое наследие", он проводится по трем возрастным группам: от 10 до 12 лет, от 13 лет до 15 лет, от 16 до 20 лет. Начало мероприятия в 11:00.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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серпухов, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Серпухов, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Областной конкурс классического танца "Пируэты Подмосковья" пройдет в девятый раз 18 ноября в Серпухове
при поддержке министерства культуры и туризма Московской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Впервые конкурс прошел в 2002 году, а в 2009 году получил название "Пируэты Подмосковья". В конкурсе участвуют коллективы и солисты классического танца, хореографические студии, театры балета культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств и других учебных заведений сферы культуры.
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На сцене зрители увидят самые разнообразные выступления: вариации, дивертисменты и сцены из мировых шедевров классической хореографии, а также отдельные номера с элементами современного танца.
У конкурса две номинации – "Авторские постановки на основе классического танца" и "Классическое наследие", он проводится по трем возрастным группам: от 10 до 12 лет, от 13 лет до 15 лет, от 16 до 20 лет.
Начало мероприятия в 11:00.