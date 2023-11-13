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Бречалов: Удмуртия в 2024 году получит более миллиарда руб на развитие сел - РИА Новости, 13.11.2023
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Удмуртская Республика
 
13:55 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/sela-1909127991.html
Бречалов: Удмуртия в 2024 году получит более миллиарда руб на развитие сел
Бречалов: Удмуртия в 2024 году получит более миллиарда руб на развитие сел - РИА Новости, 13.11.2023
Бречалов: Удмуртия в 2024 году получит более миллиарда руб на развитие сел
Удмуртия получит из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей на реализацию госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий (КРСТ) в 2024 году,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:55
2023-11-13T13:55
удмуртская республика
александр бречалов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
удмуртская республика (удмуртия)
россия
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УФА, 13 ноя – РИА Новости. Удмуртия получит из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей на реализацию госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий (КРСТ) в 2024 году, сообщил глава региона Александр Бречалов. "Что будем строить и ремонтировать на селе в следующем году? Пять проектов комплексного развития сельских территорий запустим в Шарканском, Селтинском, Вавожском, Воткинском и Увинском районах", - сообщил Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, по госпрограмме в селе Селты начнут строить лыжную базу и отремонтируют школу искусств, в поселке Новый в Воткинском районе будут строить спорткомплекс, в селе Вавож - систему водоотведения и лыжероллерную трассу, в Шаркане - новый учебный корпус средней школы, очистные сооружения, универсальную спортплощадку. В поселке Ува по госпрограмме планируют капитально отремонтировать школу №2, дом культуры и ветеринарную станцию. Кроме того, специалисты здесь протянут оптоволокно для линии связи и сети уличного освещения. "Минсельхоз страны подтвердил финансирование по программе КРСТ по направлению "Современный облик сельских территорий", республика получит 880 миллионов рублей. Все эти проекты - инициатива районов и результат классной проектной работы. Они прошли очень сложный отбор на уровне страны. Большое спасибо командам муниципалитетов. Всего по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в следующем году республика получит на развитие села больше 1 млрд рублей", - рассказал Бречалов.
https://ria.ru/20231110/nagrazhdenie-1908730705.html
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александр бречалов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), удмуртская республика (удмуртия), россия
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Удмуртская Республика (Удмуртия), Россия

Бречалов: Удмуртия в 2024 году получит более миллиарда руб на развитие сел

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 13 ноя – РИА Новости. Удмуртия получит из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей на реализацию госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий (КРСТ) в 2024 году, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Что будем строить и ремонтировать на селе в следующем году? Пять проектов комплексного развития сельских территорий запустим в Шарканском, Селтинском, Вавожском, Воткинском и Увинском районах", - сообщил Бречалов в своем Telegram-канале.
По его словам, по госпрограмме в селе Селты начнут строить лыжную базу и отремонтируют школу искусств, в поселке Новый в Воткинском районе будут строить спорткомплекс, в селе Вавож - систему водоотведения и лыжероллерную трассу, в Шаркане - новый учебный корпус средней школы, очистные сооружения, универсальную спортплощадку.
В поселке Ува по госпрограмме планируют капитально отремонтировать школу №2, дом культуры и ветеринарную станцию. Кроме того, специалисты здесь протянут оптоволокно для линии связи и сети уличного освещения.
"Минсельхоз страны подтвердил финансирование по программе КРСТ по направлению "Современный облик сельских территорий", республика получит 880 миллионов рублей. Все эти проекты - инициатива районов и результат классной проектной работы. Они прошли очень сложный отбор на уровне страны. Большое спасибо командам муниципалитетов. Всего по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в следующем году республика получит на развитие села больше 1 млрд рублей", - рассказал Бречалов.
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