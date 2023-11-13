https://ria.ru/20231113/sberbank-1909130883.html

"Сбер" сообщил о восстановлении работы сервисов "Сбербанк Онлайн"

"Сбер" сообщил о восстановлении работы сервисов "Сбербанк Онлайн" - РИА Новости, 13.11.2023

"Сбер" сообщил о восстановлении работы сервисов "Сбербанк Онлайн"

Все сервисы "Сбербанк Онлайн" работают в штатном режиме, специалисты оперативно их восстановили, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:06

2023-11-13T14:06

2023-11-13T14:06

сбербанк россии

технологии

сбер

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Все сервисы "Сбербанк Онлайн" работают в штатном режиме, специалисты оперативно их восстановили, сообщила пресс-служба банка. "Все сервисы "Сбербанк Онлайн" работают в штатном режиме, наши специалисты оперативно их восстановили", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник при попытке перевести средства с помощью приложения "Сбер" указывалось, что "сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте через пять минут или позже". Также о проблемах в работе приложения банка свидетельствовали данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.

https://ria.ru/20231012/sber-1902239544.html

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2023

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сбербанк россии, технологии, сбер