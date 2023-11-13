https://ria.ru/20231113/sanktsii-1909224646.html

Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России

Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 14.11.2023

Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России

В двенадцатый пакет санкций Евросоюза против России войдут новые рестрикции против физических лиц и экспортные ограничения, в том числе в отношении алмазов,... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-13T19:11

2023-11-13T19:11

2023-11-14T06:45

россия

евросоюз

в мире

брюссель

жозеп боррель

еврокомиссия

санкции в отношении россии

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. В двенадцатый пакет санкций Евросоюза против России войдут новые рестрикции против физических лиц и экспортные ограничения, в том числе в отношении алмазов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран объединения."Надеюсь, что смогу представить мое предложение по этому пакету Совету ЕС совместно с предложением Еврокомиссии о регулировании, необходимом для исполнения санкций. Он включит новые списки персональных ограничений, новые экспортные ограничения, включая алмазы, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций", — уточнил он.По словам чиновника, сейчас его предложение проходит последние согласования, поэтому новый санкционный список могут представить уже в среду.После введения в июне этого года 11-го пакета санкций персональные ограничения Евросоюза затронули почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в странах союза, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. Физическим лицам дополнительно запретили поездки, что не позволит им въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, в мире, брюссель, жозеп боррель, еврокомиссия, санкции в отношении россии, владимир путин