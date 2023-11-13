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Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 14.11.2023
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19:11 13.11.2023 (обновлено: 06:45 14.11.2023)
https://ria.ru/20231113/sanktsii-1909224646.html
Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России
Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России - РИА Новости, 14.11.2023
Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России
В двенадцатый пакет санкций Евросоюза против России войдут новые рестрикции против физических лиц и экспортные ограничения, в том числе в отношении алмазов,... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-13T19:11
2023-11-14T06:45
россия
евросоюз
в мире
брюссель
жозеп боррель
еврокомиссия
санкции в отношении россии
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. В двенадцатый пакет санкций Евросоюза против России войдут новые рестрикции против физических лиц и экспортные ограничения, в том числе в отношении алмазов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран объединения.&quot;Надеюсь, что смогу представить мое предложение по этому пакету Совету ЕС совместно с предложением Еврокомиссии о регулировании, необходимом для исполнения санкций. Он включит новые списки персональных ограничений, новые экспортные ограничения, включая алмазы, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций&quot;, — уточнил он.По словам чиновника, сейчас его предложение проходит последние согласования, поэтому новый санкционный список могут представить уже в среду.После введения в июне этого года 11-го пакета санкций персональные ограничения Евросоюза затронули почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в странах союза, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. Физическим лицам дополнительно запретили поездки, что не позволит им въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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россия, евросоюз, в мире, брюссель, жозеп боррель, еврокомиссия, санкции в отношении россии, владимир путин
Россия, Евросоюз, В мире, Брюссель, Жозеп Боррель, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Владимир Путин
Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России

Боррель: 12-й пакет санкций против России коснется экспорта алмазов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. В двенадцатый пакет санкций Евросоюза против России войдут новые рестрикции против физических лиц и экспортные ограничения, в том числе в отношении алмазов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран объединения.
«

"Надеюсь, что смогу представить мое предложение по этому пакету Совету ЕС совместно с предложением Еврокомиссии о регулировании, необходимом для исполнения санкций. Он включит новые списки персональных ограничений, новые экспортные ограничения, включая алмазы, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций", — уточнил он.

По словам чиновника, сейчас его предложение проходит последние согласования, поэтому новый санкционный список могут представить уже в среду.
После введения в июне этого года 11-го пакета санкций персональные ограничения Евросоюза затронули почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в странах союза, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. Физическим лицам дополнительно запретили поездки, что не позволит им въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.
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