Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России
Боррель: 12-й пакет санкций против России коснется экспорта алмазов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. В двенадцатый пакет санкций Евросоюза против России войдут новые рестрикции против физических лиц и экспортные ограничения, в том числе в отношении алмазов, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран объединения.
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"Надеюсь, что смогу представить мое предложение по этому пакету Совету ЕС совместно с предложением Еврокомиссии о регулировании, необходимом для исполнения санкций. Он включит новые списки персональных ограничений, новые экспортные ограничения, включая алмазы, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций", — уточнил он.
По словам чиновника, сейчас его предложение проходит последние согласования, поэтому новый санкционный список могут представить уже в среду.
После введения в июне этого года 11-го пакета санкций персональные ограничения Евросоюза затронули почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в странах союза, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. Физическим лицам дополнительно запретили поездки, что не позволит им въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.