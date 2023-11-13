https://ria.ru/20231113/sanktsii-1909193445.html

МИД Венгрии заявил, что заблокирует пакет санкций по атомной энергетике

МИД Венгрии заявил, что заблокирует пакет санкций по атомной энергетике - РИА Новости, 13.11.2023

МИД Венгрии заявил, что заблокирует пакет санкций по атомной энергетике

Еврокомиссия на неделе представит проект 12-го пакета санкций против РФ, Венгрия заблокирует его, если в него войдет российская атомная энергетика, заявил глава РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:20

2023-11-13T17:20

2023-11-13T17:42

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БУДАПЕШТ, 13 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия на неделе представит проект 12-го пакета санкций против РФ, Венгрия заблокирует его, если в него войдет российская атомная энергетика, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Сейчас на заседании глав МИД мы получили информацию, что 12-й пакет санкций против России будет представлен странам-членам ЕС на неделе", - Сийярто венгерским журналистам, его выступление транслировалось в соцсети Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).Он отметил, что не видит возможности "вести серьезную дискуссию" о 12-м пакете санкций в то время, как никто в Европе не осмелился объективно оценить ущерб, причиненный европейской экономике предыдущими 11 пакетами, и признать, что санкционные меры не достигли поставленных целей - "не поставили на колени российскую экономику и не приблизили мир".Сийярто также подчеркнул, что Венгрия ни в коем случае не согласится на принятие санкций против российской атомной энергетики, потому что "защищает свои интересы".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html

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россия, еврокомиссия, венгрия, санкции в отношении россии, в мире, петер сийярто, европа, евросоюз