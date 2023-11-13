https://ria.ru/20231113/rossiyane-1909258090.html

МЧС: россияне, покинувшие Газу в понедельник, вернутся домой во вторник

МЧС: россияне, покинувшие Газу в понедельник, вернутся домой во вторник - РИА Новости, 13.11.2023

МЧС: россияне, покинувшие Газу в понедельник, вернутся домой во вторник

Доставка в Россию 99 россиян, прошедших КПП "Рафах" из сектора Газы в Египет в понедельник, ожидается во вторник, сказал замглавы МЧС РФ Алексей Серко. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T23:09

2023-11-13T23:09

2023-11-13T23:09

россия

египет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

домодедово (аэропорт)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Доставка в Россию 99 россиян, прошедших КПП "Рафах" из сектора Газы в Египет в понедельник, ожидается во вторник, сказал замглавы МЧС РФ Алексей Серко. Ранее в "Домодедово" приземлился борт МЧС с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа. "Сегодня КПП прошло 99 человек, (из которых) 43 ребенка. И завтра мы также ожидаем спецрейсом МЧС России доставку этих граждан в Российскую Федерацию, в аэропорт Домодедово", - заявил замглавы МЧС журналистам.

россия

египет

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россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире