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МЧС: россияне, покинувшие Газу в понедельник, вернутся домой во вторник - РИА Новости, 13.11.2023
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23:09 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/rossiyane-1909258090.html
МЧС: россияне, покинувшие Газу в понедельник, вернутся домой во вторник
МЧС: россияне, покинувшие Газу в понедельник, вернутся домой во вторник - РИА Новости, 13.11.2023
МЧС: россияне, покинувшие Газу в понедельник, вернутся домой во вторник
Доставка в Россию 99 россиян, прошедших КПП "Рафах" из сектора Газы в Египет в понедельник, ожидается во вторник, сказал замглавы МЧС РФ Алексей Серко. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T23:09
2023-11-13T23:09
россия
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
домодедово (аэропорт)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Доставка в Россию 99 россиян, прошедших КПП "Рафах" из сектора Газы в Египет в понедельник, ожидается во вторник, сказал замглавы МЧС РФ Алексей Серко. Ранее в "Домодедово" приземлился борт МЧС с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа. "Сегодня КПП прошло 99 человек, (из которых) 43 ребенка. И завтра мы также ожидаем спецрейсом МЧС России доставку этих граждан в Российскую Федерацию, в аэропорт Домодедово", - заявил замглавы МЧС журналистам.
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россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Домодедово (аэропорт), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
МЧС: россияне, покинувшие Газу в понедельник, вернутся домой во вторник

Серко: 99 россиян, покинувших Газу в понедельник, вернутся домой во вторник

© МЧС РоссииСпециалисты МЧС России на КПП "Рафах" в Египте оказывают поддержку гражданам России после их эвакуации из сектора Газы
Специалисты МЧС России на КПП Рафах в Египте оказывают поддержку гражданам России после их эвакуации из сектора Газы
© МЧС России
Специалисты МЧС России на КПП "Рафах" в Египте оказывают поддержку гражданам России после их эвакуации из сектора Газы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Доставка в Россию 99 россиян, прошедших КПП "Рафах" из сектора Газы в Египет в понедельник, ожидается во вторник, сказал замглавы МЧС РФ Алексей Серко.
Ранее в "Домодедово" приземлился борт МЧС с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа.
"Сегодня КПП прошло 99 человек, (из которых) 43 ребенка. И завтра мы также ожидаем спецрейсом МЧС России доставку этих граждан в Российскую Федерацию, в аэропорт Домодедово", - заявил замглавы МЧС журналистам.
 
РоссияЕгипетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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