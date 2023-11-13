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Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву - РИА Новости, 13.11.2023
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16:04 13.11.2023 (обновлено: 16:24 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/rossiyane-1909173629.html
Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву - РИА Новости, 13.11.2023
Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Спецборт с 70 эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:04
2023-11-13T16:24
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
каир (город)
сектор газа
в мире
ил-76
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Спецборт с 70 эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС."Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России", — говорится в публикации.Как отметил глава МЧС Александр Куренков, важно, чтобы каждый человек "чувствовал поддержку, внимание и получил возможность оказаться на родной земле".Ведомство развернуло в столице Египта Каире оперативный штаб, куда сегодня ночью из Газы прибыла первая группа россиян в составе 70 человек. Там их встретили специалисты Центра медицины катастроф Минздрава. Эвакуированных осмотрели медики, все они находятся в удовлетворительном состоянии.На минувшей неделе посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в списках для выезда из анклава числится около 600 соотечественников.
россия
москва
каир (город)
сектор газа
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Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир
Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир
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россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), сектор газа, в мире, ил-76
Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Каир (город), Сектор Газа, В мире, Ил-76
Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Ил-76 МЧС вылетел из Каира в Москву, он доставит 70 соотечественников из Газы

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЭвакуация граждан России из сектора Газа
Эвакуация граждан России из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Эвакуация граждан России из сектора Газа
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Спецборт с 70 эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС.
"Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России", — говорится в публикации.
Как отметил глава МЧС Александр Куренков, важно, чтобы каждый человек "чувствовал поддержку, внимание и получил возможность оказаться на родной земле".
Ведомство развернуло в столице Египта Каире оперативный штаб, куда сегодня ночью из Газы прибыла первая группа россиян в составе 70 человек. Там их встретили специалисты Центра медицины катастроф Минздрава. Эвакуированных осмотрели медики, все они находятся в удовлетворительном состоянии.
На минувшей неделе посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в списках для выезда из анклава числится около 600 соотечественников.
Эвакуация населения сектора Газа
16 октября, 18:17
Инфографика
Эвакуация населения сектора ГазаПосмотреть
 
РоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКаир (город)Сектор ГазаВ миреИл-76
 
 
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