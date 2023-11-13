https://ria.ru/20231113/rossiyane-1909173629.html

Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву - РИА Новости, 13.11.2023

Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Спецборт с 70 эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:04

2023-11-13T16:04

2023-11-13T16:24

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

каир (город)

сектор газа

в мире

ил-76

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Спецборт с 70 эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС."Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России", — говорится в публикации.Как отметил глава МЧС Александр Куренков, важно, чтобы каждый человек "чувствовал поддержку, внимание и получил возможность оказаться на родной земле".Ведомство развернуло в столице Египта Каире оперативный штаб, куда сегодня ночью из Газы прибыла первая группа россиян в составе 70 человек. Там их встретили специалисты Центра медицины катастроф Минздрава. Эвакуированных осмотрели медики, все они находятся в удовлетворительном состоянии.На минувшей неделе посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в списках для выезда из анклава числится около 600 соотечественников.

россия

москва

каир (город)

сектор газа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир 2023-11-13T16:04 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), сектор газа, в мире, ил-76