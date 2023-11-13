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Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву - РИА Новости, 13.11.2023
Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Спецборт с 70 эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:04
2023-11-13T16:04
2023-11-13T16:24
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
каир (город)
сектор газа
в мире
ил-76
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Спецборт с 70 эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС."Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства доставит 70 соотечественников в Россию. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи МЧС России", — говорится в публикации.Как отметил глава МЧС Александр Куренков, важно, чтобы каждый человек "чувствовал поддержку, внимание и получил возможность оказаться на родной земле".Ведомство развернуло в столице Египта Каире оперативный штаб, куда сегодня ночью из Газы прибыла первая группа россиян в составе 70 человек. Там их встретили специалисты Центра медицины катастроф Минздрава. Эвакуированных осмотрели медики, все они находятся в удовлетворительном состоянии.На минувшей неделе посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в списках для выезда из анклава числится около 600 соотечественников.
россия
москва
каир (город)
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир
Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир
2023-11-13T16:04
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), сектор газа, в мире, ил-76
Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Каир (город), Сектор Газа, В мире, Ил-76
Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Ил-76 МЧС вылетел из Каира в Москву, он доставит 70 соотечественников из Газы