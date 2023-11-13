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Еще около 70 россиян смогут выехать из сектора Газа 13 ноября - РИА Новости, 13.11.2023
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12:11 13.11.2023 (обновлено: 14:30 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/rossiyane-1909100136.html
Еще около 70 россиян смогут выехать из сектора Газа 13 ноября
Еще около 70 россиян смогут выехать из сектора Газа 13 ноября - РИА Новости, 13.11.2023
Еще около 70 россиян смогут выехать из сектора Газа 13 ноября
В новом списке МЧС на эвакуацию из сектора Газа в Египет значатся около 70 россиян, рассказал руководитель операции советник главы ведомства Даниил Мартынов в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:11
2023-11-13T14:30
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В новом списке МЧС на эвакуацию из сектора Газа в Египет значатся около 70 россиян, рассказал руководитель операции советник главы ведомства Даниил Мартынов в эфире Первого канала."Сегодня мы будем отправлять первый борт в Москву. Сейчас я нахожусь в дороге. Мне осталось буквально 30 километров до КПП "Рафах", где по договоренности всех сторон нам согласовали новый список выхода наших граждан. У нас сегодня ожидается порядка 70 человек. Мы надеемся на это", — сказал он.В ночь на понедельник первая группа россиян из Газы прибыла в штаб МЧС, который развернут в Каире. Пропускной пункт "Рафах" пересекли 70 человек.Как отметили в Минздраве, все они находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к перелету в Москву. В полете их будут сопровождать медики.Вылет борта МЧС Ил-76 из Каира запланирован на 14:00 мск.
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РИА Новости
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96
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Эвакуация россиян из сектора Газа в Каир
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Еще около 70 россиян смогут выехать из сектора Газа 13 ноября

Советник главы МЧС: еще около 70 россиян смогут выехать из Газы 13 ноября

© AP Photo / Fatima ShbairАвтомобили скорой помощи у КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобили скорой помощи у КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Автомобили скорой помощи у КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В новом списке МЧС на эвакуацию из сектора Газа в Египет значатся около 70 россиян, рассказал руководитель операции советник главы ведомства Даниил Мартынов в эфире Первого канала.
"Сегодня мы будем отправлять первый борт в Москву. Сейчас я нахожусь в дороге. Мне осталось буквально 30 километров до КПП "Рафах", где по договоренности всех сторон нам согласовали новый список выхода наших граждан. У нас сегодня ожидается порядка 70 человек. Мы надеемся на это", — сказал он.
В ночь на понедельник первая группа россиян из Газы прибыла в штаб МЧС, который развернут в Каире. Пропускной пункт "Рафах" пересекли 70 человек.
Как отметили в Минздраве, все они находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к перелету в Москву. В полете их будут сопровождать медики.
Вылет борта МЧС Ил-76 из Каира запланирован на 14:00 мск.
 
МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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