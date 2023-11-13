https://ria.ru/20231113/rosseti-1909139936.html

Глава "Россетей" доложил Путину о достижении целей объединения с ФСК

Глава "Россетей" доложил Путину о достижении целей объединения с ФСК - РИА Новости, 13.11.2023

Глава "Россетей" доложил Путину о достижении целей объединения с ФСК

Все цели в рамках объединения "Россетей" с Федеральной сетевой компанией (ФСК) достигнуты, в частности удалось сократить управленческие расходы на 5 миллиардов... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:23

2023-11-13T14:23

2023-11-13T14:26

экономика

россия

россети

владимир путин

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Все цели в рамках объединения "Россетей" с Федеральной сетевой компанией (ФСК) достигнуты, в частности удалось сократить управленческие расходы на 5 миллиардов рублей, доложил генеральный директор объединенной компании Андрей Рюмин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "В начале этого года мы наконец-то завершили этот процесс объединения. В результате сейчас мы имеем единый центр и ответственности, и управления как магистрального, так и распределительного комплекса. Могу сказать, что все цели, которые мы перед собой ставили в рамках данного объединения, мы достигли. В частности, как пример, мы смогли уменьшить управленческие расходы более чем на 5 миллиардов рублей", - поделился он. Реорганизация прошла в 2022 году на базе ФСК путем присоединения "Россетей", а также компаний "Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ЕНЭС", "Томские магистральные сети" и "Кубанские магистральные сети". ФСК ЕЭС сменила юридическое название на ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (сокращенно - ПАО "Россети"). "В июне на собрании акционеров было принято решение (и советом директоров до этого одобрено) о проведении дополнительной эмиссии акций "Россетей". В уставный капитал будут внесены электросетевые компании в Новосибирской области, а также магистральные объекты в Республике Крым и в Красноярском крае", - рассказал также глава объединенной энергокомпании. И в результате объединения, по словам Рюмина, был образован единый центр и ответственности, и управления как магистрального, так и распределительного комплекса. Также "Россети" реализуют программу консолидации электросетей. "Компания в 2022–2023 годах выявила и находится в процесс постановки на баланс около 23 тысяч объектов", - привел данные глава компании. "Россети" - оператор электрических сетей в России, одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В зоне ее ответственности почти 2,5 миллиона километров линий электропередачи и около 550 тысяч подстанций разных классов напряжения.

https://ria.ru/20230911/rosseti-1895464770.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, россети, владимир путин