https://ria.ru/20231113/rogov-1909149809.html

Рогов предложил "вьетнамский" сценарий завершения конфликта на Украине

Рогов предложил "вьетнамский" сценарий завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 14.11.2023

Рогов предложил "вьетнамский" сценарий завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине должен завершиться по "вьетнамскому" сценарию, предусматривающему полное освобождение страны от интервенции западных стран, заявил РИА... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-13T14:59

2023-11-13T14:59

2023-11-14T02:53

специальная военная операция на украине

украина

владимир рогов

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине должен завершиться по "вьетнамскому" сценарию, предусматривающему полное освобождение страны от интервенции западных стран, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.Накануне бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg заявил, что завершение противостояния между Россией и Украиной может пойти по "корейскому" сценарию. По его мнению, это означает признание Киевом "по крайней мере на время" потери Крыма."Корейский" сценарий нас не устраивает — по той простой причине, что это заморозка конфликта, а нам необходимо его окончательное решение. Нам нужен не "корейский" сценарий, а "вьетнамский", предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев", — сказал Рогов.По словам общественника, украинский кризис завершится уходом американцев и возвращением живущих на этих землях людей в орбиту Русского мира.В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой урегулирование ситуации в бывшей советской республике по "корейскому" сценарию. Он убежден, что таким образом на Западе пытаются скрыть нехватку ресурсов и необходимость перераспределить силы и средства для решения более важных задач. Речь идет об удушении мешающего им исламского мира посредством жестокого уничтожения непокоренной Палестины, пояснил парламентарий.

https://ria.ru/20231113/borrel-1909095714.html

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украина, владимир рогов, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), россия