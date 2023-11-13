Рогов предложил "вьетнамский" сценарий завершения конфликта на Украине
Рогов считает, что конфликт на Украине надо завершить по вьетнамскому сценарию
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине должен завершиться по "вьетнамскому" сценарию, предусматривающему полное освобождение страны от интервенции западных стран, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
Накануне бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg заявил, что завершение противостояния между Россией и Украиной может пойти по "корейскому" сценарию. По его мнению, это означает признание Киевом "по крайней мере на время" потери Крыма.
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"Корейский" сценарий нас не устраивает — по той простой причине, что это заморозка конфликта, а нам необходимо его окончательное решение. Нам нужен не "корейский" сценарий, а "вьетнамский", предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев", — сказал Рогов.
По словам общественника, украинский кризис завершится уходом американцев и возвращением живущих на этих землях людей в орбиту Русского мира.
В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой урегулирование ситуации в бывшей советской республике по "корейскому" сценарию. Он убежден, что таким образом на Западе пытаются скрыть нехватку ресурсов и необходимость перераспределить силы и средства для решения более важных задач. Речь идет об удушении мешающего им исламского мира посредством жестокого уничтожения непокоренной Палестины, пояснил парламентарий.