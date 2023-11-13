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РЖД планируют запустить на вокзалах роботов-носильщиков - РИА Новости, 13.11.2023
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Туризм
 
15:03 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/robot-1909149448.html
РЖД планируют запустить на вокзалах роботов-носильщиков
РЖД планируют запустить на вокзалах роботов-носильщиков - РИА Новости, 13.11.2023
РЖД планируют запустить на вокзалах роботов-носильщиков
Холдинг РЖД думает о запуске на вокзалах роботов-носильщиков, "железный помощник" будет помогать пассажирам везти багаж весом до 30 килограммов, а его услуги –... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:03
2023-11-13T15:03
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Холдинг РЖД думает о запуске на вокзалах роботов-носильщиков, "железный помощник" будет помогать пассажирам везти багаж весом до 30 килограммов, а его услуги – стоить дешевле традиционного носильщика, следует из материалов компании. РЖД публикуют на своем официальном сайте так называемые запросы предложений. Компания выкладывает описание технологии или продукта, который планирует закупить, и ждет заявки от потенциальных разработчиков для принятия дальнейших решений. Управлять таким роботом-носильщиком и оплачивать его услуги пользователь сможет через смартфон. Это также обозначено в документах. РЖД прописывают и технические требования к машинам. "(Устройство – ред.) должно быть изготовлено из материалов, стойким к воздействию внешней среды в виде водопроводной воды температурой до 99C под давлением… полная автономность в части подзарядки и возврата на точку базирования устройства… максимальная нагрузка должна быть 30 килограммов", – говорится в материалах. Тестировать новинку хотят на вокзалах Московской и Северо-Западной региональных дирекций железнодорожных вокзалов. Всего закупить планируется 50 роботов-носильщиков. "Устройство должно позволить обеспечить предоставление услуги по перемещению ручной клади с помощью безлюдной технологии с целью повышения скорости предоставления услуги, уменьшения ее стоимости и ориентированной на случаи, когда привлечение носильщика является нецелесообразным, учитывая вес и объем багажа пассажира", – написано в материалах. Планируемые сроки появления роботов-носильщиков на российских вокзалах в пресс-службе РЖД РИА Новости пока не назвали.
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новости - туризм, технологии, ржд, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Технологии, РЖД, Туризм
РЖД планируют запустить на вокзалах роботов-носильщиков

Холдинг РЖД планирует предлагать на вокзалах услуги роботов-носильщиков

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОтправление туристического вагона "КультСамара" в составе фирменного поезда
Отправление туристического вагона КультСамара в составе фирменного поезда - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Холдинг РЖД думает о запуске на вокзалах роботов-носильщиков, "железный помощник" будет помогать пассажирам везти багаж весом до 30 килограммов, а его услуги – стоить дешевле традиционного носильщика, следует из материалов компании.
РЖД публикуют на своем официальном сайте так называемые запросы предложений. Компания выкладывает описание технологии или продукта, который планирует закупить, и ждет заявки от потенциальных разработчиков для принятия дальнейших решений.
Управлять таким роботом-носильщиком и оплачивать его услуги пользователь сможет через смартфон. Это также обозначено в документах.
РЖД прописывают и технические требования к машинам. "(Устройство – ред.) должно быть изготовлено из материалов, стойким к воздействию внешней среды в виде водопроводной воды температурой до 99C под давлением… полная автономность в части подзарядки и возврата на точку базирования устройства… максимальная нагрузка должна быть 30 килограммов", – говорится в материалах.
Тестировать новинку хотят на вокзалах Московской и Северо-Западной региональных дирекций железнодорожных вокзалов. Всего закупить планируется 50 роботов-носильщиков.
"Устройство должно позволить обеспечить предоставление услуги по перемещению ручной клади с помощью безлюдной технологии с целью повышения скорости предоставления услуги, уменьшения ее стоимости и ориентированной на случаи, когда привлечение носильщика является нецелесообразным, учитывая вес и объем багажа пассажира", – написано в материалах.
Планируемые сроки появления роботов-носильщиков на российских вокзалах в пресс-службе РЖД РИА Новости пока не назвали.
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