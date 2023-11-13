https://ria.ru/20231113/rf-1909053595.html
Полянский рассказал об отношениях России и Израиля после событий в Газе
Полянский рассказал об отношениях России и Израиля после событий в Газе - РИА Новости, 13.11.2023
Полянский рассказал об отношениях России и Израиля после событий в Газе
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что отношения России и Израиля из-за конфликта в секторе Газа не изменились, израильтянам... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:44
2023-11-13T08:44
2023-11-13T08:44
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что отношения России и Израиля из-за конфликта в секторе Газа не изменились, израильтянам было известно о критике их позиции по вопросу Палестины. По его словам, в отношениях между РФ и Израилем "ничего не изменилось". "Мы всегда критически относились к тому, что Израиль делал на оккупированных территориях. И Израиль знал о нашей критике", – сказал Полянский, добавив, что израильская сторона знала, что РФ не одобряет действия Израиля по отношению к палестинцам. Полянский отметил, что РФ всегда критично выступала по данному вопросу, что можно легко проверить по заявлениям еще до начала очередного витка конфликта.
https://ria.ru/20231113/gaza-1909053157.html
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в мире, израиль, россия, палестина, дмитрий полянский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Дмитрий Полянский, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полянский рассказал об отношениях России и Израиля после событий в Газе
Полянский: отношения РФ и Израиля из-за конфликта в Газе не изменились