https://ria.ru/20231113/rf-1909053595.html

Полянский рассказал об отношениях России и Израиля после событий в Газе

Полянский рассказал об отношениях России и Израиля после событий в Газе - РИА Новости, 13.11.2023

Полянский рассказал об отношениях России и Израиля после событий в Газе

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что отношения России и Израиля из-за конфликта в секторе Газа не изменились, израильтянам... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:44

2023-11-13T08:44

2023-11-13T08:44

в мире

израиль

россия

палестина

дмитрий полянский

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что отношения России и Израиля из-за конфликта в секторе Газа не изменились, израильтянам было известно о критике их позиции по вопросу Палестины. По его словам, в отношениях между РФ и Израилем "ничего не изменилось". "Мы всегда критически относились к тому, что Израиль делал на оккупированных территориях. И Израиль знал о нашей критике", – сказал Полянский, добавив, что израильская сторона знала, что РФ не одобряет действия Израиля по отношению к палестинцам. Полянский отметил, что РФ всегда критично выступала по данному вопросу, что можно легко проверить по заявлениям еще до начала очередного витка конфликта.

https://ria.ru/20231113/gaza-1909053157.html

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россия

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в мире, израиль, россия, палестина, дмитрий полянский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году