https://ria.ru/20231113/reys-1909244136.html

Эвакуационный рейс с россиянами из сектора Газа задерживается

Эвакуационный рейс с россиянами из сектора Газа задерживается - РИА Новости, 13.11.2023

Эвакуационный рейс с россиянами из сектора Газа задерживается

Самолёт МЧС с россиянами, эвакуируемыми из сектора Газа, задерживается на 11 минут, согласно данным табло в аэропорту Домодедово, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T21:05

2023-11-13T21:05

2023-11-13T21:20

москва

домодедово (аэропорт)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Самолёт МЧС с россиянами, эвакуируемыми из сектора Газа, задерживается на 11 минут, согласно данным табло в аэропорту Домодедово, передаёт корреспондент РИА Новости. Изначально рейс должен был сесть в аэропорту Домодедово в 21.00 в понедельник, но был задержан, согласно данным табло в аэропорту, на 11 минут и прилетит в Москву в 21:11. На территории аэропорта, сразу на нескольких парковках, стоят автобусы МЧС - предположительно, они должны отвезти к местам пребывания прилетающих россиян.

https://ria.ru/20231113/konflikt-1909243582.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире