https://ria.ru/20231113/reys-1909244136.html
Эвакуационный рейс с россиянами из сектора Газа задерживается
Эвакуационный рейс с россиянами из сектора Газа задерживается - РИА Новости, 13.11.2023
Эвакуационный рейс с россиянами из сектора Газа задерживается
Самолёт МЧС с россиянами, эвакуируемыми из сектора Газа, задерживается на 11 минут, согласно данным табло в аэропорту Домодедово, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T21:05
2023-11-13T21:05
2023-11-13T21:20
москва
домодедово (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Самолёт МЧС с россиянами, эвакуируемыми из сектора Газа, задерживается на 11 минут, согласно данным табло в аэропорту Домодедово, передаёт корреспондент РИА Новости. Изначально рейс должен был сесть в аэропорту Домодедово в 21.00 в понедельник, но был задержан, согласно данным табло в аэропорту, на 11 минут и прилетит в Москву в 21:11. На территории аэропорта, сразу на нескольких парковках, стоят автобусы МЧС - предположительно, они должны отвезти к местам пребывания прилетающих россиян.
https://ria.ru/20231113/konflikt-1909243582.html
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москва, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Москва, Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Эвакуационный рейс с россиянами из сектора Газа задерживается
Эвакуационный самолет МЧС с россиянами из сектора Газа задерживается на 11 минут