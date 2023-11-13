Рейтинг@Mail.ru
Эвакуационный рейс с россиянами из сектора Газа задерживается - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 13.11.2023 (обновлено: 21:20 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/reys-1909244136.html
Эвакуационный рейс с россиянами из сектора Газа задерживается
Эвакуационный рейс с россиянами из сектора Газа задерживается - РИА Новости, 13.11.2023
Эвакуационный рейс с россиянами из сектора Газа задерживается
Самолёт МЧС с россиянами, эвакуируемыми из сектора Газа, задерживается на 11 минут, согласно данным табло в аэропорту Домодедово, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T21:05
2023-11-13T21:20
москва
домодедово (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895888236_0:84:3027:1787_1920x0_80_0_0_69ffb1fdb5c014b7635eb690b6b204ee.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Самолёт МЧС с россиянами, эвакуируемыми из сектора Газа, задерживается на 11 минут, согласно данным табло в аэропорту Домодедово, передаёт корреспондент РИА Новости. Изначально рейс должен был сесть в аэропорту Домодедово в 21.00 в понедельник, но был задержан, согласно данным табло в аэропорту, на 11 минут и прилетит в Москву в 21:11. На территории аэропорта, сразу на нескольких парковках, стоят автобусы МЧС - предположительно, они должны отвезти к местам пребывания прилетающих россиян.
https://ria.ru/20231113/konflikt-1909243582.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895888236_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_7a93c1b843ca58a15ad9ca147f3051c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Москва, Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Эвакуационный рейс с россиянами из сектора Газа задерживается

Эвакуационный самолет МЧС с россиянами из сектора Газа задерживается на 11 минут

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота московского аэропорта Домодедово
Работа московского аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Работа московского аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Самолёт МЧС с россиянами, эвакуируемыми из сектора Газа, задерживается на 11 минут, согласно данным табло в аэропорту Домодедово, передаёт корреспондент РИА Новости.
Изначально рейс должен был сесть в аэропорту Домодедово в 21.00 в понедельник, но был задержан, согласно данным табло в аэропорту, на 11 минут и прилетит в Москву в 21:11.
На территории аэропорта, сразу на нескольких парковках, стоят автобусы МЧС - предположительно, они должны отвезти к местам пребывания прилетающих россиян.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Богданов обсудил с послом Израиля безопасный выезд россиян из Газы
Вчера, 21:02
 
МоскваДомодедово (аэропорт)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала