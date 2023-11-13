https://ria.ru/20231113/rebenok-1909126274.html

Ребенка, найденного в мусороприемнике в Москве, определят в соцучреждение

Ребенка, найденного в мусороприемнике в Москве, определят в соцучреждение - РИА Новости, 13.11.2023

Ребенка, найденного в мусороприемнике в Москве, определят в соцучреждение

Ребенка, найденного в мусороприемнике в Москве, определят в социальное учреждение после выписки из больницы, его родственников пока не нашли, сообщила РИА... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T13:48

2023-11-13T13:48

2023-11-13T13:48

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ребенка, найденного в мусороприемнике в Москве, определят в социальное учреждение после выписки из больницы, его родственников пока не нашли, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ранее детский омбудсмен столицы сообщила о том, что в одном из жилых домов на Вешняковской улице женщина родила ребенка, после чего поместила его в ковш мусороприемника и закрыла. У него признаки переохлаждения и небольшие ссадины, грубой патологии не выявлено. "Ребенок в больнице. Из родственников пока никто не обнаружился. Я думаю, что сейчас будет определяться статус, и, когда его готовы будут выписать, он будет определен в соцучреждение", - сказала Ярославская.

https://ria.ru/20231109/rebenok-1908505855.html

москва

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2023

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происшествия, москва, ольга ярославская