https://ria.ru/20231113/razvitie-1909180365.html

Чернышенко рассказал о госпрограмме научно-технологического развития России

Чернышенко рассказал о госпрограмме научно-технологического развития России - РИА Новости, 13.11.2023

Чернышенко рассказал о госпрограмме научно-технологического развития России

Тенденцию сокращения научных кадров удалось остановить в России, госпрограмма научно-технологического развития (ГП НТР) России была сфокусирована на укреплении... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:30

2023-11-13T16:30

2023-11-13T16:30

россия

владимир путин

дмитрий чернышенко

экономика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Тенденцию сокращения научных кадров удалось остановить в России, госпрограмма научно-технологического развития (ГП НТР) России была сфокусирована на укреплении технологического суверенитета, развитии кадрового потенциала и поддержке новых регионов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Госпрограмма научно-технологического развития была сфокусирована на решении четырех задач: укрепление технологического суверенитета, о важности которого неоднократно говорил президент, развитие кадрового потенциала и инфраструктуры, поддержка новых регионов. Нам впервые удалось остановить тенденцию сокращения научных кадров", - сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате. Он напомнил, что в 2022 году число исследователей в России впервые за последние годы выросло и составило около 670 тысяч человек (на 7,2 тысячи или 1,1%, по сравнению с 2021 годом), рост зафиксирован по всем категориям, также фиксируется тенденция притока молодежи в науку: численность ученых до 30 лет выросла за год на 1%. По его словам, в 2022 году ГП НТР стала крупнейшей государственной программой с объемом финансирования около 1,2 триллиона рублей ежегодно, для достижения технологического суверенитета России все инструменты госпрограммы были актуализированы, впервые по единой методике была проведена приоритизация ГП НТР под ключевые задачи экономики с участием 44 ведомств и организаций - это составило более 464 миллиардов рублей научных расходов. "Были апробированы пилотные проекты по микроэлектронике с участием квалифицированных заказчиков - предприятий отрасли. Была создана единая вертикаль управления научно-технологическим развитием. Она охватила не только науку, но и высшее образование, что стратегически важно для обеспечения ключевых отраслей квалифицированными кадрами, подготовка которых неразрывно связана с исследовательскими задачами", - подчеркнул вице-премьер. По поручению президента РФ Владимира Путина продолжается работа по трем важнейшим инновационным проектам госзначения, реализуются четыре федеральных научно-технических программы, направленных на ускоренное развитие технологий в области генетики, сельского хозяйства, экологии и синхротронных методов исследования, заключили в аппарате Чернышенко.

https://ria.ru/20231108/vrachi-1908255433.html

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россия, владимир путин, дмитрий чернышенко, экономика