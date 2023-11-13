"На куски": стало известно о готовности Запада к разделу Украины
Профессор Кафлин: западные лидеры готовы к капитуляции и разделу Украины
© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Западные лидеры готовы капитулировать в секторе Газа и на Украине, соглашаясь с разделом последней, такое мнение выразил старший приглашенный профессор Королевского колледжа Лондона и главный колумнист по вопросам международных отношений британской газеты Telegraph Кон Кафлин.
"Конфликты на Украине и в секторе Газа могут сильно различаться по своей природе, но они имеют ряд поразительных сходств, не в последнюю очередь — готовность многих западных лидеров капитулировать", — написал он.
По мнению Кафлина, политики по обе стороны Атлантики уже готовы "предать украинское дело", объясняя это бесперспективностью продолжения боевых действий.
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"В Берлине, например, доминирующий политический консенсус, похоже, состоит в том, что Украину следует разделить на две части: занятую Россией территорию на востоке официально передать Москве, а остальной части страны позволить реализовать свои давние амбиции по вступлению в ЕС", — заявил эксперт.
По словам Кафлина, к такому же образу мышления все больше склонны в Вашингтоне и Париже, а желание "положить конец" конфликту на Украине растет по мере продолжения кризиса в секторе Газа.
"У западных лидеров, похоже, больше нет возможности справляться с более чем одним международным кризисом одновременно", — признал аналитик.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.