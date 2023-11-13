https://ria.ru/20231113/razdel-1909036501.html

"На куски": стало известно о готовности Запада к разделу Украины

"На куски": стало известно о готовности Запада к разделу Украины - РИА Новости, 13.11.2023

"На куски": стало известно о готовности Запада к разделу Украины

Западные лидеры готовы капитулировать в секторе Газа и на Украине, соглашаясь с разделом последней, такое мнение выразил старший приглашенный профессор... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T03:12

2023-11-13T03:12

2023-11-13T06:36

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Западные лидеры готовы капитулировать в секторе Газа и на Украине, соглашаясь с разделом последней, такое мнение выразил старший приглашенный профессор Королевского колледжа Лондона и главный колумнист по вопросам международных отношений британской газеты Telegraph Кон Кафлин."Конфликты на Украине и в секторе Газа могут сильно различаться по своей природе, но они имеют ряд поразительных сходств, не в последнюю очередь — готовность многих западных лидеров капитулировать", — написал он.По мнению Кафлина, политики по обе стороны Атлантики уже готовы "предать украинское дело", объясняя это бесперспективностью продолжения боевых действий."В Берлине, например, доминирующий политический консенсус, похоже, состоит в том, что Украину следует разделить на две части: занятую Россией территорию на востоке официально передать Москве, а остальной части страны позволить реализовать свои давние амбиции по вступлению в ЕС", — заявил эксперт.По словам Кафлина, к такому же образу мышления все больше склонны в Вашингтоне и Париже, а желание "положить конец" конфликту на Украине растет по мере продолжения кризиса в секторе Газа."У западных лидеров, похоже, больше нет возможности справляться с более чем одним международным кризисом одновременно", — признал аналитик.Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909044528.html

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