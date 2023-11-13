https://ria.ru/20231113/rasselenie-1909041515.html

Многодетные семьи в Тынде до 1 июля расселят из аварийного жилья

Многодетные семьи в Тынде до 1 июля расселят из аварийного жилья - РИА Новости, 13.11.2023

Многодетные семьи в Тынде до 1 июля расселят из аварийного жилья

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил все многодетные семьи в Тынде расселить из аварийного жилья до 1 июля, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T05:20

2023-11-13T05:20

2023-11-13T05:20

амурская область

тында

василий орлов (губернатор)

общество

наталья киселева

жилье

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил все многодетные семьи в Тынде расселить из аварийного жилья до 1 июля, сообщает правительство региона. "До 1 июля мы должны расселить из аварийного жилья все многодетные семьи в Тынде. Дал поручение местным властям при необходимости помочь людям с оформлением документов и подбором квартир, выяснить, может быть, кто-то из них хочет купить жилье в другом районе области", - рассказал Орлов. Всего на территории северной столицы Приамурья 504 многоквартирных дома, признанных аварийными. Помимо них есть индивидуальные строения. Переселению подлежат около 55,5 тысячи квадратных метров жилья. В них живет 1071 семья, около 3,6 тысячи человек. К февралю текущего года в Тынде было 18 многодетных семей, нуждающихся в переселении из аварийного жилья. Они получают сертификаты на покупку новых квартир. На эти цели в областном бюджете предусмотрено порядка 63 миллиона рублей, этой суммы достаточно для расселения 8 семей. Уже выдано пять сертификатов на покупку жилья на общую сумму 40,71 миллиона рублей. Еще три многодетные семьи получат сертификаты в ближайшее время. "Дополнительно из областного бюджета выделено еще 54 миллиона рублей, их хватит на 6 выплат. Таким образом, до конца года сертификаты на покупку жилья смогут получить 14 многодетных семей из Тынды", - рассказала министр социальной защиты населения области Наталья Киселева. Как разъяснила министр, выплаты рассчитываются индивидуально, исходя из количества членов семей и площади аварийного жилья. На каждого члена семьи положено 15 "квадратов", если же старая квартира была больше, сумму выплаты рассчитают по площади старого жилья. "После того, как завершим этот этап работы, будем расселять из аварийного фонда остальных жителей зоны БАМа. В первую очередь сертификаты на покупку жилья получат ветераны труда, семьи участников СВО и инвалиды", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20230828/tynda-1892669765.html

тында

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тында, василий орлов (губернатор), общество, наталья киселева, жилье