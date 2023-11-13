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"С того света". В США признали, что Путин сделал из России сверхдержаву - РИА Новости, 13.11.2023
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20:06 13.11.2023 (обновлено: 20:56 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/putin-1909235049.html
"С того света". В США признали, что Путин сделал из России сверхдержаву
"С того света". В США признали, что Путин сделал из России сверхдержаву - РИА Новости, 13.11.2023
"С того света". В США признали, что Путин сделал из России сверхдержаву
Россия вновь стала сверхдержавой благодаря Владимиру Путину, заявил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер во время выступления в Centre... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T20:06
2023-11-13T20:56
россия
сша
китай
владимир путин
джон миршаймер
чикагский университет
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия вновь стала сверхдержавой благодаря Владимиру Путину, заявил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер во время выступления в Centre for Independent Studie.&quot;Мы считаем Россию сверхдержавой, потому что Владимир Путин, придя к власти в 2000 году, вернул русских с того света. Большинство из вас знает, что в девяностых, по сути, Россия умерла. Путин вдохнул в нее новую жизнь&quot;, — отметил он.По мнению эксперта, так называемая однолярность подошла к концу, а на смену ей пришел многополярный мир: теперь вместо одной сверхдержавы на международной арене их стало три: США, Китай и Россия.Российский лидер не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мироустройства уходит в прошлое, а попытки вновь создать такой мир приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете. По его словам, весь однополярный миропорядок, построенный Западом, антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь.Полный текст выступления читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231113/shag-1909041128.html
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россия, сша, китай, владимир путин, джон миршаймер, чикагский университет
Россия, США, Китай, Владимир Путин, Джон Миршаймер, Чикагский университет
"С того света". В США признали, что Путин сделал из России сверхдержаву

Американский политолог Миршаймер: Путин вернул России статус сверхдержавы

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия вновь стала сверхдержавой благодаря Владимиру Путину, заявил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер во время выступления в Centre for Independent Studie.
«

"Мы считаем Россию сверхдержавой, потому что Владимир Путин, придя к власти в 2000 году, вернул русских с того света. Большинство из вас знает, что в девяностых, по сути, Россия умерла. Путин вдохнул в нее новую жизнь", — отметил он.

По мнению эксперта, так называемая однолярность подошла к концу, а на смену ей пришел многополярный мир: теперь вместо одной сверхдержавы на международной арене их стало три: США, Китай и Россия.
Российский лидер не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мироустройства уходит в прошлое, а попытки вновь создать такой мир приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете. По его словам, весь однополярный миропорядок, построенный Западом, антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
"Несколько метров": на Западе испугались одного шага Путина
Вчера, 05:17
Полный текст выступления читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияСШАКитайВладимир ПутинДжон МиршаймерЧикагский университет
 
 
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