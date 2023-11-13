https://ria.ru/20231113/putin-1909235049.html
"С того света". В США признали, что Путин сделал из России сверхдержаву
"С того света". В США признали, что Путин сделал из России сверхдержаву - РИА Новости, 13.11.2023
"С того света". В США признали, что Путин сделал из России сверхдержаву
Россия вновь стала сверхдержавой благодаря Владимиру Путину, заявил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер во время выступления в Centre... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T20:06
2023-11-13T20:06
2023-11-13T20:56
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия вновь стала сверхдержавой благодаря Владимиру Путину, заявил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер во время выступления в Centre for Independent Studie."Мы считаем Россию сверхдержавой, потому что Владимир Путин, придя к власти в 2000 году, вернул русских с того света. Большинство из вас знает, что в девяностых, по сути, Россия умерла. Путин вдохнул в нее новую жизнь", — отметил он.По мнению эксперта, так называемая однолярность подошла к концу, а на смену ей пришел многополярный мир: теперь вместо одной сверхдержавы на международной арене их стало три: США, Китай и Россия.Российский лидер не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мироустройства уходит в прошлое, а попытки вновь создать такой мир приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете. По его словам, весь однополярный миропорядок, построенный Западом, антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь.Полный текст выступления читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, сша, китай, владимир путин, джон миршаймер, чикагский университет
Россия, США, Китай, Владимир Путин, Джон Миршаймер, Чикагский университет
"С того света". В США признали, что Путин сделал из России сверхдержаву
Американский политолог Миршаймер: Путин вернул России статус сверхдержавы