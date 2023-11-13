https://ria.ru/20231113/putin-1909153955.html
Путин и президент Сенегала обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Путин и президент Сенегала обсудили вопросы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 13.11.2023
Путин и президент Сенегала обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Президент России Владимир Путин и президент Сенегала Макки Салл обсудили вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая дальнейшее развитие... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:10
2023-11-13T15:10
2023-11-13T15:10
сенегал
россия
африка
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792901247_0:124:3142:1892_1920x0_80_0_0_b321e9fb2f9b54c1cdb2eb25e27c1335.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сенегала Макки Салл обсудили вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая дальнейшее развитие экономических связей, сообщает пресс-служба Кремля. "В развитие контактов, состоявшихся в рамках второго саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге, обсуждены актуальные вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и инвестиционных связей. Высказан обоюдный настрой на активизацию совместной работы на этом направлении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231113/putin-1909152816.html
сенегал
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792901247_294:0:3023:2047_1920x0_80_0_0_9982ec59529d3dfed254fb5b0964135f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сенегал, россия, африка, владимир путин, политика
Сенегал, Россия, Африка, Владимир Путин, Политика
Путин и президент Сенегала обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Путин и президент Сенегала Салл обсудили вопросы двустороннего сотрудничества