https://ria.ru/20231113/putin-1909153955.html

Путин и президент Сенегала обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Путин и президент Сенегала обсудили вопросы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 13.11.2023

Путин и президент Сенегала обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Президент России Владимир Путин и президент Сенегала Макки Салл обсудили вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая дальнейшее развитие... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:10

2023-11-13T15:10

2023-11-13T15:10

сенегал

россия

африка

владимир путин

политика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сенегала Макки Салл обсудили вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая дальнейшее развитие экономических связей, сообщает пресс-служба Кремля. "В развитие контактов, состоявшихся в рамках второго саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге, обсуждены актуальные вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и инвестиционных связей. Высказан обоюдный настрой на активизацию совместной работы на этом направлении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231113/putin-1909152816.html

сенегал

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сенегал, россия, африка, владимир путин, политика