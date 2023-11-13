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Путин и президент Сенегала обсудили вопросы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 13.11.2023
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15:10 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/putin-1909153955.html
Путин и президент Сенегала обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Путин и президент Сенегала обсудили вопросы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 13.11.2023
Путин и президент Сенегала обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Президент России Владимир Путин и президент Сенегала Макки Салл обсудили вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая дальнейшее развитие... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:10
2023-11-13T15:10
сенегал
россия
африка
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сенегала Макки Салл обсудили вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая дальнейшее развитие экономических связей, сообщает пресс-служба Кремля. "В развитие контактов, состоявшихся в рамках второго саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге, обсуждены актуальные вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и инвестиционных связей. Высказан обоюдный настрой на активизацию совместной работы на этом направлении", - говорится в сообщении.
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сенегал, россия, африка, владимир путин, политика
Сенегал, Россия, Африка, Владимир Путин, Политика
Путин и президент Сенегала обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Путин и президент Сенегала Салл обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Сенегала Макки Салл
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Сенегала Макки Салл - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Сенегала Макки Салл. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сенегала Макки Салл обсудили вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая дальнейшее развитие экономических связей, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"В развитие контактов, состоявшихся в рамках второго саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге, обсуждены актуальные вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и инвестиционных связей. Высказан обоюдный настрой на активизацию совместной работы на этом направлении", - говорится в сообщении.
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