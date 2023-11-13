https://ria.ru/20231113/putin-1909152816.html
Путин обсудил с президентом Сенегала ситуацию на Ближнем Востоке
Путин обсудил с президентом Сенегала ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.11.2023
Путин обсудил с президентом Сенегала ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и президент Сенегала Макки Салл обсудили резкое обострение палестино-израильского конфликта и сложившуюся в секторе Газа... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:06
2023-11-13T15:06
2023-11-13T15:08
сенегал
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сенегала Макки Салл обсудили резкое обострение палестино-израильского конфликта и сложившуюся в секторе Газа гуманитарную ситуацию, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе сенегальской стороны."Проведен также обмен мнениями в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта и сложившейся в секторе Газа тяжелой гуманитарной ситуацией", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны условились, что рассмотрение всех затронутых вопросов будет продолжено по различным двусторонним каналам.
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сенегал, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, россия
Сенегал, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, Россия
Путин обсудил с президентом Сенегала ситуацию на Ближнем Востоке
Путин обсудил по телефону с президентом Сенегала ситуацию на Ближнем Востоке