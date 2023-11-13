https://ria.ru/20231113/putin-1909152816.html

Путин обсудил с президентом Сенегала ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил с президентом Сенегала ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.11.2023

Путин обсудил с президентом Сенегала ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и президент Сенегала Макки Салл обсудили резкое обострение палестино-израильского конфликта и сложившуюся в секторе Газа... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:06

2023-11-13T15:06

2023-11-13T15:08

сенегал

ближний восток

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909137579_112:447:2958:2048_1920x0_80_0_0_c2f618d50167a27182237bc7ce8a79c8.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сенегала Макки Салл обсудили резкое обострение палестино-израильского конфликта и сложившуюся в секторе Газа гуманитарную ситуацию, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе сенегальской стороны."Проведен также обмен мнениями в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта и сложившейся в секторе Газа тяжелой гуманитарной ситуацией", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны условились, что рассмотрение всех затронутых вопросов будет продолжено по различным двусторонним каналам.

https://ria.ru/20231113/sholts-1909133921.html

сенегал

ближний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сенегал, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, россия