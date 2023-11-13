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В Кремле ответили на вопрос о готовности Путина к разговору с Шольцем - РИА Новости, 13.11.2023
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12:23 13.11.2023 (обновлено: 12:31 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/putin-1909105031.html
В Кремле ответили на вопрос о готовности Путина к разговору с Шольцем
В Кремле ответили на вопрос о готовности Путина к разговору с Шольцем - РИА Новости, 13.11.2023
В Кремле ответили на вопрос о готовности Путина к разговору с Шольцем
Президент РФ Владимир Путин никогда не исключал контакты с лидерами стран Запада и всегда говорил о своей открытости к диалогу, при этом он является сторонником РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:23
2023-11-13T12:31
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
олаф шольц
политика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин никогда не исключал контакты с лидерами стран Запада и всегда говорил о своей открытости к диалогу, при этом он является сторонником результативных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. При этом канцлер добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск. "Президент никогда не исключает контакты. И президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне. Но президент также был и остается сторонником результативных контактов - не просто ради самого процесса, а ради результата", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готов ли Путин к разговору с Шольцем и есть ли в нем необходимость. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20231022/putin-1904476397.html
https://ria.ru/20231004/pistorius-1900315529.html
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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, Политика
В Кремле ответили на вопрос о готовности Путина к разговору с Шольцем

Песков: Путин никогда не исключал контакты с лидерами стран Запада

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин никогда не исключал контакты с лидерами стран Запада и всегда говорил о своей открытости к диалогу, при этом он является сторонником результативных переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. При этом канцлер добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск.
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"Президент никогда не исключает контакты. И президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне. Но президент также был и остается сторонником результативных контактов - не просто ради самого процесса, а ради результата", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готов ли Путин к разговору с Шольцем и есть ли в нем необходимость.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковОлаф ШольцПолитика
 
 
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