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Путин в понедельник примет гендиректора "Россетей" в Кремле - РИА Новости, 13.11.2023
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12:22 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/putin-1909104609.html
Путин в понедельник примет гендиректора "Россетей" в Кремле
Путин в понедельник примет гендиректора "Россетей" в Кремле - РИА Новости, 13.11.2023
Путин в понедельник примет гендиректора "Россетей" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин примет в понедельник в Кремле генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:22
2023-11-13T12:22
владимир путин
дмитрий песков
россети
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет в понедельник в Кремле генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня день относительно спокойный. Череда небольших мероприятий. Идут внутренние совещания..., различные встречи. Одна из них будет посвящена работе электросетей. Путин примет гендиректора "Россетей"... Возможен также международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, дмитрий песков, россети
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россети
Путин в понедельник примет гендиректора "Россетей" в Кремле

Песков: Путин в понедельник примет гендиректора "Россетей" Рюмина в Кремле

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет в понедельник в Кремле генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня день относительно спокойный. Череда небольших мероприятий. Идут внутренние совещания..., различные встречи. Одна из них будет посвящена работе электросетей. Путин примет гендиректора "Россетей"... Возможен также международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.
ВЭФ-2023. Работа форума - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
"Россети" пообещали электрифицировать Восточный полигон ж/д в срок
11 сентября, 07:31
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссети
 
 
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