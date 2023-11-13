https://ria.ru/20231113/putin-1909104609.html

Путин в понедельник примет гендиректора "Россетей" в Кремле

Путин в понедельник примет гендиректора "Россетей" в Кремле - РИА Новости, 13.11.2023

Путин в понедельник примет гендиректора "Россетей" в Кремле

Президент РФ Владимир Путин примет в понедельник в Кремле генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:22

2023-11-13T12:22

2023-11-13T12:22

владимир путин

дмитрий песков

россети

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет в понедельник в Кремле генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня день относительно спокойный. Череда небольших мероприятий. Идут внутренние совещания..., различные встречи. Одна из них будет посвящена работе электросетей. Путин примет гендиректора "Россетей"... Возможен также международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230911/rosseti-1895464770.html

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владимир путин, дмитрий песков, россети