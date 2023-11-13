https://ria.ru/20231113/putin-1909104609.html
Путин в понедельник примет гендиректора "Россетей" в Кремле
Путин в понедельник примет гендиректора "Россетей" в Кремле - РИА Новости, 13.11.2023
Путин в понедельник примет гендиректора "Россетей" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин примет в понедельник в Кремле генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:22
2023-11-13T12:22
2023-11-13T12:22
владимир путин
дмитрий песков
россети
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет в понедельник в Кремле генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня день относительно спокойный. Череда небольших мероприятий. Идут внутренние совещания..., различные встречи. Одна из них будет посвящена работе электросетей. Путин примет гендиректора "Россетей"... Возможен также международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230911/rosseti-1895464770.html
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владимир путин, дмитрий песков, россети
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россети
Путин в понедельник примет гендиректора "Россетей" в Кремле
Песков: Путин в понедельник примет гендиректора "Россетей" Рюмина в Кремле
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет в понедельник в Кремле генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня день относительно спокойный. Череда небольших мероприятий. Идут внутренние совещания..., различные встречи. Одна из них будет посвящена работе электросетей. Путин примет гендиректора "Россетей"... Возможен также международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.
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