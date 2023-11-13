https://ria.ru/20231113/putin-1909103962.html

Песков прокомментировал заметку об инициативной группе по выдвижению Путина

Песков прокомментировал заметку об инициативной группе по выдвижению Путина - РИА Новости, 13.11.2023

Песков прокомментировал заметку об инициативной группе по выдвижению Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию про начало формирования инициативной группы по выдвижению Владимира Путина и о его... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:21

2023-11-13T12:21

2023-11-13T12:21

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию про начало формирования инициативной группы по выдвижению Владимира Путина и о его самовыдвижении, заявил журналистам, что пока никаких решений на этот счет не принималось.Ранее газета "Коммерсант" сообщила о том, что внутриполитический блок Кремля якобы рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. Отмечается, что формирование инициативной группы говорит о том, что Путин, скорее всего, пойдет на выборы как самовыдвиженец."Понятно, что сейчас эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов, но пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем", - сказал Песков.Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Песков отмечал, что они пока не назначены, но "приближаются" и "в любом случае состоятся".

https://ria.ru/20231031/vybory-1906392342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков