https://ria.ru/20231113/putin-1909103962.html
Песков прокомментировал заметку об инициативной группе по выдвижению Путина
Песков прокомментировал заметку об инициативной группе по выдвижению Путина - РИА Новости, 13.11.2023
Песков прокомментировал заметку об инициативной группе по выдвижению Путина
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию про начало формирования инициативной группы по выдвижению Владимира Путина и о его... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:21
2023-11-13T12:21
2023-11-13T12:21
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию про начало формирования инициативной группы по выдвижению Владимира Путина и о его самовыдвижении, заявил журналистам, что пока никаких решений на этот счет не принималось.Ранее газета "Коммерсант" сообщила о том, что внутриполитический блок Кремля якобы рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. Отмечается, что формирование инициативной группы говорит о том, что Путин, скорее всего, пойдет на выборы как самовыдвиженец."Понятно, что сейчас эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов, но пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем", - сказал Песков.Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Песков отмечал, что они пока не назначены, но "приближаются" и "в любом случае состоятся".
https://ria.ru/20231031/vybory-1906392342.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заметку об инициативной группе по выдвижению Путина
Песков: Путин пока не принял решения о выдвижении на пятый президентский срок
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию про начало формирования инициативной группы по выдвижению Владимира Путина и о его самовыдвижении, заявил журналистам, что пока никаких решений на этот счет не принималось.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила о том, что внутриполитический блок Кремля якобы рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. Отмечается, что формирование инициативной группы говорит о том, что Путин, скорее всего, пойдет на выборы как самовыдвиженец.
"Понятно, что сейчас эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов, но пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем", - сказал Песков.
Выборы президента РФ
запланированы на март 2024 года. Песков отмечал, что они пока не назначены, но "приближаются" и "в любом случае состоятся".
Песков не дал прямого ответа на вопрос о выдвижении Путина в президенты