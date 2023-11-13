https://ria.ru/20231113/putin-1909060803.html
С самого начала. Во Франции сделали шокирующее заявление о Путине
С самого начала. Во Франции сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 13.11.2023
С самого начала. Во Франции сделали шокирующее заявление о Путине
Провал украинского контрнаступления, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также внутриполитические проблемы в США благоприятствуют Москве в достижении ее целей,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T09:25
2023-11-13T09:25
2023-11-13T15:07
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Провал украинского контрнаступления, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также внутриполитические проблемы в США благоприятствуют Москве в достижении ее целей, приводит французское издание La Dépêche мнение специалиста по геополитике и России Кароль Гримо-Потте."В нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в самом разгаре смены парадигмы. Некоторые факторы говорят о том, что все идет к благоприятному для России исходу", — считает она.Так, конфликт между Израилем и ХАМАС отвлек внимание СМИ от ситуации на востоке Европы, а президенту США Джо Байдену становится все сложнее выделять огромные суммы на финансирование Киева из-за противостояния республиканцев в конгрессе. Растущее недовольство американцев ставит под вопрос переизбрание Байдена в 2024 году, что опять же благоприятно обернется для России, полагает Гримо-Потте.С самого начала время играло в пользу Владимира Путина, заключает La Dépêche.Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва не раз проявляла, но при этом он игнорирует отказ Киева от диалога. К тому же, как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, Россия считает абсолютным приоритетом достижение целей спецоперации, а это возможно только военным путем. Переговоры же должны вестись c учетом фактической ситуации и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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россия, сша, москва, владимир путин, джо байден, дональд трамп, хамас
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Джо Байден, Дональд Трамп, ХАМАС
С самого начала. Во Франции сделали шокирующее заявление о Путине
LD: обстановка на Западе и Ближнем Востоке предвещает скорую победу России
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Провал украинского контрнаступления, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также внутриполитические проблемы в США благоприятствуют Москве в достижении ее целей, приводит французское издание La Dépêche
мнение специалиста по геополитике и России Кароль Гримо-Потте.
"В нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в самом разгаре смены парадигмы. Некоторые факторы говорят о том, что все идет к благоприятному для России исходу", — считает она.
Так, конфликт между Израилем и ХАМАС отвлек внимание СМИ от ситуации на востоке Европы, а президенту США Джо Байдену становится все сложнее выделять огромные суммы на финансирование Киева из-за противостояния республиканцев в конгрессе. Растущее недовольство американцев ставит под вопрос переизбрание Байдена в 2024 году, что опять же благоприятно обернется для России, полагает Гримо-Потте.
С самого начала время играло в пользу Владимира Путина, заключает La Dépêche.
Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва не раз проявляла, но при этом он игнорирует отказ Киева от диалога. К тому же, как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, Россия считает абсолютным приоритетом достижение целей спецоперации, а это возможно только военным путем. Переговоры же должны вестись c учетом фактической ситуации и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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