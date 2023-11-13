https://ria.ru/20231113/putin-1909060803.html

С самого начала. Во Франции сделали шокирующее заявление о Путине

С самого начала. Во Франции сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 13.11.2023

С самого начала. Во Франции сделали шокирующее заявление о Путине

Провал украинского контрнаступления, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также внутриполитические проблемы в США благоприятствуют Москве в достижении ее целей,... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T09:25

2023-11-13T09:25

2023-11-13T15:07

россия

сша

москва

владимир путин

джо байден

дональд трамп

хамас

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Провал украинского контрнаступления, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также внутриполитические проблемы в США благоприятствуют Москве в достижении ее целей, приводит французское издание La Dépêche мнение специалиста по геополитике и России Кароль Гримо-Потте."В нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в самом разгаре смены парадигмы. Некоторые факторы говорят о том, что все идет к благоприятному для России исходу", — считает она.Так, конфликт между Израилем и ХАМАС отвлек внимание СМИ от ситуации на востоке Европы, а президенту США Джо Байдену становится все сложнее выделять огромные суммы на финансирование Киева из-за противостояния республиканцев в конгрессе. Растущее недовольство американцев ставит под вопрос переизбрание Байдена в 2024 году, что опять же благоприятно обернется для России, полагает Гримо-Потте.С самого начала время играло в пользу Владимира Путина, заключает La Dépêche.Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва не раз проявляла, но при этом он игнорирует отказ Киева от диалога. К тому же, как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, Россия считает абсолютным приоритетом достижение целей спецоперации, а это возможно только военным путем. Переговоры же должны вестись c учетом фактической ситуации и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20231028/putin-1905790547.html

россия

сша

москва

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россия, сша, москва, владимир путин, джо байден, дональд трамп, хамас