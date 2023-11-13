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Киев вместе с Западом вбрасывают фейки для разжигания розни, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:15 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/pushilin-1909206051.html
Киев вместе с Западом вбрасывают фейки для разжигания розни, заявил Пушилин
Киев вместе с Западом вбрасывают фейки для разжигания розни, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.11.2023
Киев вместе с Западом вбрасывают фейки для разжигания розни, заявил Пушилин
Киевский режим при участии западных специалистов начал работу в информационном поле, в частности идет "вброс фейков" для разжигания межнациональной и... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:15
2023-11-13T18:15
специальная военная операция на украине
киев
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Киевский режим при участии западных специалистов начал работу в информационном поле, в частности идет "вброс фейков" для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, заявил глава ДНР Денис Пушилин."На что хотел бы обратить внимание - это, конечно же, усилия противника в информационном поле, это сейчас выражается как раз разжиганием межнациональной, межконфессиональной розни. Мы видим, что здесь украинский режим подходит достаточно серьезно в том плане, что сейчас и западные специалисты высадились в Киеве, по данным разведки. Сейчас эта работа развернута. И мы видим уже достаточно профессионально проработанные фейки, которые вбрасываются в информационное поле", - обратился Пушилин к жителям региона в своем Telegram-канале.Он призвал быть аккуратными и "не идти на поводу у противника в плане информационных вбросов, которые сейчас будут появляться все больше и больше", доверять только официальной информации от компетентных структур.Ранее Пушилин сообщил, что в ДНР задержан завербованный Киевом диверсант, который должен был взорвать несколько объектов критической инфраструктуры в регионе.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
киев
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киев, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Киев вместе с Западом вбрасывают фейки для разжигания розни, заявил Пушилин

Пушилин: Киев и Запад вбрасывают фейки для разжигания межнациональной розни

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Киевский режим при участии западных специалистов начал работу в информационном поле, в частности идет "вброс фейков" для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"На что хотел бы обратить внимание - это, конечно же, усилия противника в информационном поле, это сейчас выражается как раз разжиганием межнациональной, межконфессиональной розни. Мы видим, что здесь украинский режим подходит достаточно серьезно в том плане, что сейчас и западные специалисты высадились в Киеве, по данным разведки. Сейчас эта работа развернута. И мы видим уже достаточно профессионально проработанные фейки, которые вбрасываются в информационное поле", - обратился Пушилин к жителям региона в своем Telegram-канале.
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Он призвал быть аккуратными и "не идти на поводу у противника в плане информационных вбросов, которые сейчас будут появляться все больше и больше", доверять только официальной информации от компетентных структур.
Ранее Пушилин сообщил, что в ДНР задержан завербованный Киевом диверсант, который должен был взорвать несколько объектов критической инфраструктуры в регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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