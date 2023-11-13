https://ria.ru/20231113/protest-1909045622.html
В Сан-Франциско завершился протест против саммита АТЭС
В Сан-Франциско завершился протест против саммита АТЭС - РИА Новости, 13.11.2023
В Сан-Франциско завершился протест против саммита АТЭС
В американском городе Сан-Франциско завершился масштабный протест в поддержку Палестины и против саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T06:50
2023-11-13T06:50
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САН-ФРАНЦИСКО, 13 ноя - РИА Новости. В американском городе Сан-Франциско завершился масштабный протест в поддержку Палестины и против саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), по итогам которого отдельным демонстрантам удалось дойти до площадки проведения международного мероприятия, однако столкновений с полицией удалось избежать. Как передает корреспондент РИА Новости, марш к "Москон-центру" начался около 14.00 по местному времени (1.00 мск) от здания паромного терминала. Ему предшествовала акция протеста, на которую собрались несколько сотен человек. Демонстранты с плакатами и транспорантами, выкрикивая лозунги, в том числе в поддержку Палестины, против саммита АТЭС и американского империализма, направились организованными колоннами по одной из центральных улиц города Market Street маршем в сторону центра проведения саммита. В процессе движения к протестующим присоединялись все новые участники, общее число которых, по оценкам организаторов, превысило тысячу человек. Полиция не вмешивалась в происходящее до тех пор, пока 3 часа спустя демонстранты не подошли на расстояние порядка 200 метров от центра. Там их встретили усиленные наряды силовиков. В беседе с РИА Новости полицейские признавались, что готовятся к столкновениям с демонстрантами, но надеются, что колонна протестующих не попытается дойти до самой площадки АТЭС. В результате основная колонна протестующих двинулась другую сторону от "Москон-центра", а до самого здания дошли только около десятка человек с палестинскими флагами. После непродолжительного пикета акция у стен центра завершилась. Ранее в Центре чрезвычайных операций Сан-Франциско заявили РИА Новости, что городские власти ввели усиленные меры безопасности в сотрудничестве с федеральными агентствами. По словам начальника полиции Уильяма Скотта, правоохранители не потерпят никакого насилия и нанесения вреда частной собственности и готовы к действиям в случае протестов. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартовал в субботу в Сан-Франциско. Мероприятие, которое продлится по 17 ноября, знаменует собой окончание года председательства США в организации.
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сан-франциско, саммит атэс , сша, в мире
Сан-Франциско, Саммит АТЭС , США, В мире
В Сан-Франциско завершился протест против саммита АТЭС
В Сан-Франциско завершился протест в поддержку Палестины и против саммита АТЭС
САН-ФРАНЦИСКО, 13 ноя - РИА Новости. В американском городе Сан-Франциско завершился масштабный протест в поддержку Палестины и против саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), по итогам которого отдельным демонстрантам удалось дойти до площадки проведения международного мероприятия, однако столкновений с полицией удалось избежать.
Как передает корреспондент РИА Новости, марш к "Москон-центру" начался около 14.00 по местному времени (1.00 мск) от здания паромного терминала. Ему предшествовала акция протеста, на которую собрались несколько сотен человек.
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Демонстранты с плакатами и транспорантами, выкрикивая лозунги, в том числе в поддержку Палестины, против саммита АТЭС и американского империализма, направились организованными колоннами по одной из центральных улиц города Market Street маршем в сторону центра проведения саммита. В процессе движения к протестующим присоединялись все новые участники, общее число которых, по оценкам организаторов, превысило тысячу человек.
Полиция не вмешивалась в происходящее до тех пор, пока 3 часа спустя демонстранты не подошли на расстояние порядка 200 метров от центра. Там их встретили усиленные наряды силовиков. В беседе с РИА Новости полицейские признавались, что готовятся к столкновениям с демонстрантами, но надеются, что колонна протестующих не попытается дойти до самой площадки АТЭС.
В результате основная колонна протестующих двинулась другую сторону от "Москон-центра", а до самого здания дошли только около десятка человек с палестинскими флагами. После непродолжительного пикета акция у стен центра завершилась.
Ранее в Центре чрезвычайных операций Сан-Франциско заявили РИА Новости, что городские власти ввели усиленные меры безопасности в сотрудничестве с федеральными агентствами. По словам начальника полиции Уильяма Скотта, правоохранители не потерпят никакого насилия и нанесения вреда частной собственности и готовы к действиям в случае протестов.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартовал в субботу в Сан-Франциско. Мероприятие, которое продлится по 17 ноября, знаменует собой окончание года председательства США
в организации.
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